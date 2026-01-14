ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Азис: Имах нужда да ходя гол
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:34Коментари (0)939
©
Новината, че фолкзвездата Азис минава под венчилото накара феновете му буквално да полудеят в социалните мрежи от всевъзможни реакции и коментари.

Самият той написа: "Омъжвам се", което нямаше как да не запали пожар. Но, разбира се, без да дава никакви подробности - нито за събитието, нито за избраника си.

Тези дни обаче изпълнителят все пак призна някои неща. Например, че полетът до Хавай навръх Нова година е бил "бягство и подреждане на главата".

"Имах нужда да ходя гол до кръста, да тренирам, да си върна баланса", заявява той, пускайки кадри от фитнес… в Лос Анджелис – детайл, който само добави още мистерия към пъзела.

Несъмнено любопитна подробност е, че еднополовите бракове са разрешени на Хаваите, а не една българска гей двойка вече е казвала "ДА" именно там, с традиционните венци. Така мястото се превръща в естествена сцена за голямото събитие – ако новината е напълно сериозна, пише още изданието.

Преди дни Азис разкри, че бъдещият му съпруг е по-възрастен и работи като сърдечен хирург.

"Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас", уточни фолкпевецът пред "Телеграф". А на въпроса какво му хареса, той отвърна: "Спасява животи".

Краля на поп фолка признава още, че сам не може да се познае. "Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: "Не, абсурд, не е той".

В гилдията усилено се шушука, че избраникът може да е и актьорът и продуцент Кирил Кирилов, с когото Азис поддържа изключително близка приятелска връзка, особено в последно време, пише "Блиц".

Общите им летни снимки от Флорида и емоционалното ЧРД-послание ("Винаги ще те обичам и почитам!") бяха разчетени от мнозина като повече от приятелство. Самите те обаче говорят за "семейство", "рядко и истинско чувство" и доверие отвъд етикетите.

Скептиците припомнят 2006-а и шумната "сватба" с Ники Китаеца, която се оказа спектакъл. Дали и сега става дума за арт жест или този път Азис е напълно решен да каже заветното "ДА" – предстои да разберем.


Още по темата: общо новини по темата: 2982
14.01.2026 Рачков отговори очаква ли бебе преди първия брак в живота си
14.01.2026 Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14.01.2026 Омъжва се на 14 и преди да навърши 21 вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
14.01.2026 Тя има основни заслуги примирието между двете страни да не бъде постигнато
14.01.2026 Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат се почувства поласкан
14.01.2026 Петя Дикова след най-интимното интервю с Камелия: Благодаря!
предишна страница [ 1/497 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат ...
10:50 / 14.01.2026
Арестуваха Кийфър Съдърланд
08:05 / 14.01.2026
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Едва 84 кина има в България
13:23 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Честито на Георги Торнев!
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
Големите вериги предупреждават: Законопроектът за таван на надценките противоречи на пазарната икономика
08:54 / 12.01.2026
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
Кроасан, който до края на миналата година е струвал 1,20 лв., вече се продава за 1,20 евро
19:41 / 13.01.2026
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
Двойна разлика в заплатите: Българите в Германия с 2681 евро, а индийците – с 5393
09:44 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: