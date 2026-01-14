ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Азис: Имах нужда да ходя гол
Самият той написа: "Омъжвам се", което нямаше как да не запали пожар. Но, разбира се, без да дава никакви подробности - нито за събитието, нито за избраника си.
Тези дни обаче изпълнителят все пак призна някои неща. Например, че полетът до Хавай навръх Нова година е бил "бягство и подреждане на главата".
"Имах нужда да ходя гол до кръста, да тренирам, да си върна баланса", заявява той, пускайки кадри от фитнес… в Лос Анджелис – детайл, който само добави още мистерия към пъзела.
Несъмнено любопитна подробност е, че еднополовите бракове са разрешени на Хаваите, а не една българска гей двойка вече е казвала "ДА" именно там, с традиционните венци. Така мястото се превръща в естествена сцена за голямото събитие – ако новината е напълно сериозна, пише още изданието.
Преди дни Азис разкри, че бъдещият му съпруг е по-възрастен и работи като сърдечен хирург.
"Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас", уточни фолкпевецът пред "Телеграф". А на въпроса какво му хареса, той отвърна: "Спасява животи".
Краля на поп фолка признава още, че сам не може да се познае. "Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: "Не, абсурд, не е той".
В гилдията усилено се шушука, че избраникът може да е и актьорът и продуцент Кирил Кирилов, с когото Азис поддържа изключително близка приятелска връзка, особено в последно време, пише "Блиц".
Общите им летни снимки от Флорида и емоционалното ЧРД-послание ("Винаги ще те обичам и почитам!") бяха разчетени от мнозина като повече от приятелство. Самите те обаче говорят за "семейство", "рядко и истинско чувство" и доверие отвъд етикетите.
Скептиците припомнят 2006-а и шумната "сватба" с Ники Китаеца, която се оказа спектакъл. Дали и сега става дума за арт жест или този път Азис е напълно решен да каже заветното "ДА" – предстои да разберем.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2982
|предишна страница [ 1/497 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Есил Дюран не спазила обещание и се омъжила за българин, адвокат ...
10:50 / 14.01.2026
Арестуваха Кийфър Съдърланд
08:05 / 14.01.2026
Кардиолог: Чистенето на сняг крие най-опасната комбинация за сърц...
16:01 / 13.01.2026
Едва 84 кина има в България
13:23 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Георги Торнев!
19:09 / 12.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Весела Лечева: Срам за цяла България!
12:15 / 12.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS