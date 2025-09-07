ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Азис: Дойде и ме удари пред всички
Автор: Георги Кирилов 10:29Коментари (0)3058
© NOVA
Мариян Станков - Мон Дьо стартира сезон 12 "Часът на истината" по Nova с едно от най-големите имена в популярната музика у нас – Азис – символ на скандала, свободата и болката.

Интервю за човека зад легендата. За детето, което е било обиждано. За мъжа, който превърна тялото си в броня. За артиста, който е едновременно идол и изкупителна жертва. Един разговор на ръба между интимност и безпощадност.

"Всичко в живота ми е било пиар“

"Всичко в личния ми живот беше пиар. Всичко, което ми се е случвало – от раждането ми в затвора до днес – може да изглежда като пиар“, казва Азис. Той подчертава, че образът му е резултат и на непрестанни идеи: "Ако искам да облека рокля, го правя. Но не я показвам само на приятели – пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път.“

"Аз не съм лош човек“.

"Онова дете вече не съществува, Васко го няма, разми се. Родих Азис и той е порасналия Васко. Аз не смятам че съм горд, защото си говоря с всички, няма страх от от хората, имам самочувствие с дарбата, която имам, имам уши на главата и чувам как пея", коментира още той.

Азис признава обаче: "Започнах да се харесвам чак след "Хабиби". "Всичко от личния ми живот беше пиар и нищо от него не е измислица за мен - от раждането ми в затвор до днес".

 

"Имам желания, от които не ме е срам - било то роклите на Емануела, аз обичам да нося рокли, харесвам се", казва още той.

"В интернет се развихрям, колко хора, колко артисти могат всеки път да изненадват публиката, това е комплимент за мен", смята Азис.

"Нито пия, нито съм пушил някакви неща. Никога не съм обиждал. Аз не съм лош човек“, заявява той. Според него именно различността го поставя в центъра на скандали в общество с консервативни нагласи. А проблемите започват отдавна. Азис разказва за младостта си, когато е работел като барман в Костинброд. 

"Няма нищо по-страшно от това да живееш в народ, който си мисли, че ако децата му гледат парада и ще се събудят след това с друга ориентация", коментира попфолк изпълнителят Азис.

"Бях обичан до една възраст от майка ми. Когато беше убедена в моята различност роди сестра ми, защото тя не можеше да разчита на гей" да я гледа, когато остарее, разкри той.

“Общувах предимно с момичета и бащата на една от приятелките ми дойде и ми удари шамар, защото съм си играел с дъщеря му, тя нямала работа с такива като мен. Дойде и ме удари пред всички."

Азис говори и за първото осъждане, дошло от най-близките му: "Изведнъж майка ми започна да се държи много лошо с мен. Имало е случаи, когато идват гости и тя ме праща някъде да спя или казва да се обера. Срам я беше.“

"Не мога да простя, че съм се родил тук“

"Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук“, казва той. По думите му обществото остава нетолерантно: "Няма нищо по-страшно от това да живееш сред народ, който мисли, че гледайки гей парад, детето ти ще се събуди със същата сексуалност.“

Азис подчертава, че е роден "с по-тъмен цвят на кожата и с различна сексуалност“ – комбинация, която според него остава непризната: "Никога не виждам хора от ромски произход на билборди, в телевизията или заведенията. Те са капсулирани в кварталите.“ Като решение той посочва образованието: "Смесването в училище е лостът.“

Въпреки напрежението между личност и общество, певецът вече е разпродал билетите за двата си концерта на 13 и 14 февруари 2026 г. "Ще покажа каквото обичат хората, но после – какво аз обичам. Искам да видя готов ли е българският народ за истинския Азис“, казва той. Амбицията му е да изгради спектакъл в духа на Мадона и Принс: "Искам да има драма.“


Още по темата: общо новини по темата: 1139
07.09.2025 Камен Донев: Не може да не ти пука. Ти какъв си - марсианец ли си
07.09.2025 По-силен период започва за три зодии във втората половина на септември
07.09.2025 Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
07.09.2025 На 22 тя задмина майка си по красота
07.09.2025 Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
07.09.2025 Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
предишна страница [ 1/190 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни н...
09:37 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
07:38 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
07:30 / 07.09.2025
Празникът на 7 септември, кого почитаме?
07:26 / 07.09.2025
Ще става ли за плаж, ето какво показва днешната прогноза
07:19 / 07.09.2025
Утре ще се състои канонизацията на 15-годишния "инфлуенсър на Бог...
20:49 / 06.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
НАП започва да праща писма
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
Русия не поздрави България за Съединението, Украйна, ЕС и САЩ почетоха нашия празник
17:42 / 06.09.2025
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
10:16 / 05.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
Клиенти се хващат на обяви за изгодни оферти за продажба на жилище или за наем, които впоследствие се оказва, че не съществуват
15:16 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Надстрояват бившия Партиен дом
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: