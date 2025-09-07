ЗАРЕЖДАНЕ...
|Азис: Дойде и ме удари пред всички
Интервю за човека зад легендата. За детето, което е било обиждано. За мъжа, който превърна тялото си в броня. За артиста, който е едновременно идол и изкупителна жертва. Един разговор на ръба между интимност и безпощадност.
"Всичко в живота ми е било пиар“
"Всичко в личния ми живот беше пиар. Всичко, което ми се е случвало – от раждането ми в затвора до днес – може да изглежда като пиар“, казва Азис. Той подчертава, че образът му е резултат и на непрестанни идеи: "Ако искам да облека рокля, го правя. Но не я показвам само на приятели – пускам я на целия свят. Успявам да изненадвам публиката всеки път.“
"Аз не съм лош човек“.
"Онова дете вече не съществува, Васко го няма, разми се. Родих Азис и той е порасналия Васко. Аз не смятам че съм горд, защото си говоря с всички, няма страх от от хората, имам самочувствие с дарбата, която имам, имам уши на главата и чувам как пея", коментира още той.
Азис признава обаче: "Започнах да се харесвам чак след "Хабиби". "Всичко от личния ми живот беше пиар и нищо от него не е измислица за мен - от раждането ми в затвор до днес".
"Имам желания, от които не ме е срам - било то роклите на Емануела, аз обичам да нося рокли, харесвам се", казва още той.
"В интернет се развихрям, колко хора, колко артисти могат всеки път да изненадват публиката, това е комплимент за мен", смята Азис.
"Нито пия, нито съм пушил някакви неща. Никога не съм обиждал. Аз не съм лош човек“, заявява той. Според него именно различността го поставя в центъра на скандали в общество с консервативни нагласи. А проблемите започват отдавна. Азис разказва за младостта си, когато е работел като барман в Костинброд.
"Няма нищо по-страшно от това да живееш в народ, който си мисли, че ако децата му гледат парада и ще се събудят след това с друга ориентация", коментира попфолк изпълнителят Азис.
"Бях обичан до една възраст от майка ми. Когато беше убедена в моята различност роди сестра ми, защото тя не можеше да разчита на гей" да я гледа, когато остарее, разкри той.
“Общувах предимно с момичета и бащата на една от приятелките ми дойде и ми удари шамар, защото съм си играел с дъщеря му, тя нямала работа с такива като мен. Дойде и ме удари пред всички."
Азис говори и за първото осъждане, дошло от най-близките му: "Изведнъж майка ми започна да се държи много лошо с мен. Имало е случаи, когато идват гости и тя ме праща някъде да спя или казва да се обера. Срам я беше.“
"Не мога да простя, че съм се родил тук“
"Това не мога да си го простя и не мога да го простя на майка ми и на баща ми, че съм се родил тук“, казва той. По думите му обществото остава нетолерантно: "Няма нищо по-страшно от това да живееш сред народ, който мисли, че гледайки гей парад, детето ти ще се събуди със същата сексуалност.“
Азис подчертава, че е роден "с по-тъмен цвят на кожата и с различна сексуалност“ – комбинация, която според него остава непризната: "Никога не виждам хора от ромски произход на билборди, в телевизията или заведенията. Те са капсулирани в кварталите.“ Като решение той посочва образованието: "Смесването в училище е лостът.“
Въпреки напрежението между личност и общество, певецът вече е разпродал билетите за двата си концерта на 13 и 14 февруари 2026 г. "Ще покажа каквото обичат хората, но после – какво аз обичам. Искам да видя готов ли е българският народ за истинския Азис“, казва той. Амбицията му е да изгради спектакъл в духа на Мадона и Принс: "Искам да има драма.“
