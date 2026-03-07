ЗАРЕЖДАНЕ...
Азис: Да ми е честито!
Това написа Азис в личния си фейсбук профил по повод днешния си рожден ден. Той е роден като Васил Троянов Боянов на 7 март 1978 г. в Сливен. Според него самия това е станало не къде да е, а в прочутия местен затвор, но майка му отрича информацията.
Макар и артист по душа и посетител на курсове за манекени, Кралят на попфолка се пробва за общ работник в най-голямата българска модна къща "Агресия". Местоработата му не е в някой от бутиците й, а в огромния завод на компанията. По ирония на съдбата старото име на голямата фабрика в жк "Толстой" е "Осми март".
