|"Аз съм бургаска мутра": Скандал в "Съдебен спор", Жоро Игнатов се ядоса
Иван категорично отрече: "Работеше при мен на пробен период, заради това не е имал договор. Уговорката беше да е складов работник, но стана ясно, че не става за тази професия. На всичкото отгоре закъсняваше. И как да не се обиждам, като ме наричат мутра?", възмути се той.
Жоро Игнатов също се ядоса, след като се оказа, че пред камера Стоян смекчава думите си: "Защо ме излъгахте и ми пробутахте ушите, че той е казвал, че е бургаска мутра и бие жена си? А пред него усуквате и не смеете да кажете нищо!", избухна репортерът.
Когато Игнатов научи, че Стоян има средно образование с профил информационни технологии, но не е успял да покрие само изпита по математика, репортерът реши да го тества с елементарен въпрос: "Колко е 9 по 7?" Стоян отказа да отговори. След това Жоро каза на ответника Иван: "Вижте го Стоян, прилича на малко дете, което е нацапало гащите".
Зрители се издразниха на водещия Георги Любенов
14:10 / 22.11.2025
Изкупиха всички билети за Иван и Андрей
13:02 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:45 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
