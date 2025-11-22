"Аз съм бургаска мутра": Скандал в "Съдебен спор", Жоро Игнатов се ядоса

© Нова тв В "Съдебен спор" напрежението между ответника Иван Брайнов и ищеца Стоян Георгиев ескалира още с първите реплики. Стоян твърди, че по време на последния му работен ден Иван го е заплашил с думите: "Аз съм бургаска мутра".



Иван категорично отрече: "Работеше при мен на пробен период, заради това не е имал договор. Уговорката беше да е складов работник, но стана ясно, че не става за тази професия. На всичкото отгоре закъсняваше. И как да не се обиждам, като ме наричат мутра?", възмути се той.



Жоро Игнатов също се ядоса, след като се оказа, че пред камера Стоян смекчава думите си: "Защо ме излъгахте и ми пробутахте ушите, че той е казвал, че е бургаска мутра и бие жена си? А пред него усуквате и не смеете да кажете нищо!", избухна репортерът.



Когато Игнатов научи, че Стоян има средно образование с профил информационни технологии, но не е успял да покрие само изпита по математика, репортерът реши да го тества с елементарен въпрос: "Колко е 9 по 7?" Стоян отказа да отговори. След това Жоро каза на ответника Иван: "Вижте го Стоян, прилича на малко дете, което е нацапало гащите".