|Астролог предсказал черна дата на Сашка Васева
"Продължавам да се боря и вярвам, че Бог пак ще ми даде шанс да видя красивите очи на дъщеря ми“ — сподели изпълнителката на хита "Левовете марки“.
От 2013 година Васева живее с диагноза атрофия на зрителния нерв и не вижда с едното око. През 2020 година певицата напълно ослепява. През октомври 2021 година лекарите откриват тумор на мозъка, но прогнозите са благоприятни. Тя претърпява тежка операция, след която успешно се възстановява, но лечението ѝ продължава.
Доброжелатели вече я бяха отписали, но напористата дупничанка никога не загуби вярата си в живота и се бори за него като лъвица. Интервенцията е извършена в Германия, където живее съпругът ѝ — предприемачът Христо Бакърджиев. Именно той плаща скъпата операция, последвана от терапия и химиотерапия — все сложни и тежки процедури.
Според Васева здравословните ѝ проблеми дошли след като, вследствие на силен стрес, получила кръвоизлив в областта на зрителния нерв. Това се случило, когато била едва в началото на 40-те си години. Смелата дама вярва, че Бог ѝ е помогнал — кръвоизливът всъщност ѝ е спасил живота, защото можело да получи инсулт и вече да не е между живите.
Астролог ѝ предсказал, че ще почине на 46 години, а и други знаци от съдбата ѝ подсказвали, че може да си отиде млада. Затова тя взема семейното решение да забременее за втори път на 42 години. Раждането било трудно, но Васева вярва, че то ѝ е спасило живота — защото заради децата си намерила мотивация да продължи да живее, пише HotArena.
