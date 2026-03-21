"Не съм гей", това каза лидерът на “Продължаваме промяната“(ПП) Асен Василев в интервю по Нова телевизия пред Мариан Станков Мон Дьо. Василев отговори на въпрос какви са били лъжите за него, които най-много са го шокирали. “Първата лъжа за мен, която през 2022 г. беше платена доста обилно в жълтата преса е, че съм гей, а аз не съм. Но българското население го вярва, защото го облъчваха няколко години с това“.
Василев сподели още, че се е влюбвал истински два пъти в живота си. Любовната му връзка била 20 години, приключила не заради политиката, а заради решението му да се върне в България и да се отдаде първо на бизнеса, което било 100 часа на седмица, а после на политиката, където било абсолютно жестоко. А най-лесният начин да те уязвят, особено ако влезеш в тежка битка, е през децата и през жената. Според него това е най-лесният начин да стигнат до теб.
В момента нямало място за любов в живота му, защото не бил достатъчно силен да причини на хора, които обича това, което се случва, сподели още той в ефира на NOVA.
Асен Василев заяви, че не се страхувал да обича, но в момента имало нещо по-важно, с което се е захванал и това било да стане България нормална държава.
Четири заплахи бил получил лидерът на ПП, като най-сериозната била, че никога повече няма да види родителите си. Той не обяви от кого я е получил, но заяви: "Нека да кажем, че в момента родителите ми живеят при сестра ми в Германия от около две години", каза още той.
Другата заплаха била заради истинския контрол на БАБХ на "Капитан Андреево", вместо този, който е бил. Последно най-щастлив бил на представлението на "Аида" в "Арена ди Верона", което гледал с група приятели.
aahasfer
на 21.03.2026 г.
На хомосексуални отрепки не вярвам!
tozzi
на 21.03.2026 г.
Странно, как външността лъже понякога? Аз съм изумен.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.