ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Арън на Натали Трифонова направи 1 месец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:48Коментари (0)753
©
виж галерията
Натали Трифонова празнува първия месец на своя син Арън. Красивата синоптичка на bTV сподели вълнуващи и съкровени моменти със своята първородна рожба – от малките боси крачета до всички детайли, които са в състояние да умилят всеки.

"Един месец с теб“, написа щастливата майка във видеото.

Натали Трифонова стана майка за първи път в края на септември и не скри радостта си, възкликвайки "Светът вече е по-красив“. Името на сина й Арън има древноеврейски произход и означава "високопочитан“ и "избраник“.

В началото на месец октомври водещата отпразнува своя 34-ти рожден ден. Тази годишнина обаче беше специална за Натали Трифонова, защото е първата, която посреща като майка.   

"Честит ми рожден ден и наздраве за всички секси мами!“, написа русокосата красавица от Велико Търново и сподели кадри от своя специален ден, облечена в малка черна рокля.

Натали започва работа в bTV през 2016 г. Освен прогнозата за времето и “Cool…T", тя е водила предаването "Геймър", новогодишните програми на телевизията и др., като се превръща в едно от обичаните и разпознаваеми лица на медията, припомня Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1910
24.10.2025 Стана ясна причината за скандалната им раздяла, не е трети човек
24.10.2025 Тежко определение за кралския живот от принцеса Даяна излезе наяве
24.10.2025 Внучката на Симеон Сакскобургготски направи сериозна крачка с новия си мъж
24.10.2025 Може и да е на 62, но е повече от перфектна
24.10.2025 Силен период за три зодии
24.10.2025 Деси Стоянова в ефира на bTV: Той бе предател, гледа те в очите и те
лъже
предишна страница [ 1/319 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Шест нови киносалона у нас променят начина, по който се гледат фи...
14:39 / 24.10.2025
Деси Стоянова в ефира на bTV: Той бе предател, гледа те в очите и...
14:19 / 24.10.2025
Невероятно! Ето на колко години става днес Илияна Йотова
12:00 / 24.10.2025
Мощен етап, ретроградност и финансови изгоди ни очакват под знака...
09:06 / 24.10.2025
Нови правила за магазините в Истанбул
22:09 / 23.10.2025
Силви Вартан: Плача, когато се сетя за България
21:38 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Изграждането на АМ "Тракия"
Удар на "Икономическа полиция" Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: