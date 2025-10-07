ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Арестуваха участничка в "Ергенът"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:39Коментари (0)3475
©
Скандал разтърси Холивуд! Мелиса, която е позната на публиката от предаването "Ергенът“ и победител в "Dancing with the Stars“, наруши мълчанието си след като беше задържана в ареста. Тя е обвинена за шофиране в нетрезво състояние.

42-годишната риалити звезда Мелиса Райкрофт-Стрикланд, която е бивша мажоретка на Dallas Cowboys, е арестувана на 23 септември в Саутлейк, Тексас, по обвинение в шофиране под въздействието на алкохол, съобщава People.

Според прессъобщение на полицейското управление в Саутлейк, полицаите са реагирали на сигнал за единична катастрофа около 12:05 ч. следобед. На място е открит черен автомобил, който се е блъснал в дърво. Свидетели съобщават, че преди инцидента автомобилът се е управлявал неадекватно. Райкрофт-Стрикланд е идентифицирана като шофьор. А след извършен тест за употреба на алкохол, тя е арестувана. 

 

За щастие, няма пострадали и не са били замесени други автомобили. Звездата е била задържана в затвора на окръг Тарънт, но е освободена срещу гаранция от 1000 долара с обещание да се яви в съда на следващия ден.

Мелиса Райкрофт-Стрикланд реагира на ареста си едва на 6 октомври, отговаряйки на коментар от фен в своя Instagram. Феновете й изпращат вдъхновяващо съобщение, което гласи, че "няма оправдание, но това вече се е случило“ и й напомнят, че въпреки всичко тя е обикновен "човек“ и трябва да продължи смело напред. Риалити звездата описва живота си като "ужасен“, докато се бори със ситуацията, в която е попаднала.

"Благодаря ви за милите думи в този изпълнен с негативизъм свят“, казва Райкрофт-Стрикланд.

Адвокатът на Мелиса, Брет Мартин, прави официално изявление, в което призова обществеността да запази обективност. Той добавя, че "арестът не е индикация за вина“ и настоява, че е наложително внимателно да се проучат всички обстоятелства около случая – включително токсикологичните резултати и действията на органите на реда, преди да се правят каквито и да било заключения.

"Искам да припомня на обществеността основния принцип на нашата правосъдна система – всеки човек се счита за невинен, докато вината не бъде доказана“, заявява Мартин.

42-годишната Мелиса Райкрофт-Стрикланд е познато лице на американската телевизия, чийто път започва като професионална мажоретка на Dallas Cowboys. Славата си обаче дължи на участието си в сезон 13 на "Ергенът“ през 2009 г., където преживява един от най-големите обрати във франчайза –  тя прие предложението за брак на Джейсън Месник, а след това беше изоставена от него в ефир по време на финалния епизод, когато той избира друга участничка. Въпреки драмата, кариерата й процъфтява – тя се състезава в "Dancing with the Stars“, където става финалистка в сезон 8 и печели шампионската титла в All-Stars сезона през 2012 г.

След фиаското в "Ергенът“, Мелиса намира своето щастие извън камерите, като се събира с предишния си приятел, Тай Стрикланд. Двамата се женят през декември 2009 г. и създават семейство в Тексас, където отглеждат трите си деца – Ава Грейс, Бекет Томас и Кейсън Джак. Семейният живот на Мелиса обаче отново попада под светлините на прожекторите. Наскоро тя влезе в новините, след като на 23 септември беше арестувана в Саутлейк, Тексас, по подозрение за шофиране в нетрезво състояние – случай, който в момента е в ход, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1622
07.10.2025 Никой не иска Венета Райкова
07.10.2025 Селин Дион се появи неочаквано на грандиозно събитие
07.10.2025 Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
07.10.2025 Възход и падение на победителите от Big Brother
07.10.2025 Сериалът, който издигна на пиедестал едни и съсипа други
07.10.2025 За първи път след развода: Дженифър Лопес и Бен Афлек се появиха заедно
предишна страница [ 1/271 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
И Петър Дочев напуска bTV?
14:57 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: