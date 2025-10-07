Арестуваха участничка в "Ергенът"

© Скандал разтърси Холивуд! Мелиса, която е позната на публиката от предаването "Ергенът“ и победител в "Dancing with the Stars“, наруши мълчанието си след като беше задържана в ареста. Тя е обвинена за шофиране в нетрезво състояние.



42-годишната риалити звезда Мелиса Райкрофт-Стрикланд, която е бивша мажоретка на Dallas Cowboys, е арестувана на 23 септември в Саутлейк, Тексас, по обвинение в шофиране под въздействието на алкохол, съобщава People.



Според прессъобщение на полицейското управление в Саутлейк, полицаите са реагирали на сигнал за единична катастрофа около 12:05 ч. следобед. На място е открит черен автомобил, който се е блъснал в дърво. Свидетели съобщават, че преди инцидента автомобилът се е управлявал неадекватно. Райкрофт-Стрикланд е идентифицирана като шофьор. А след извършен тест за употреба на алкохол, тя е арестувана.







За щастие, няма пострадали и не са били замесени други автомобили. Звездата е била задържана в затвора на окръг Тарънт, но е освободена срещу гаранция от 1000 долара с обещание да се яви в съда на следващия ден.



Мелиса Райкрофт-Стрикланд реагира на ареста си едва на 6 октомври, отговаряйки на коментар от фен в своя Instagram. Феновете й изпращат вдъхновяващо съобщение, което гласи, че "няма оправдание, но това вече се е случило“ и й напомнят, че въпреки всичко тя е обикновен "човек“ и трябва да продължи смело напред. Риалити звездата описва живота си като "ужасен“, докато се бори със ситуацията, в която е попаднала.



"Благодаря ви за милите думи в този изпълнен с негативизъм свят“, казва Райкрофт-Стрикланд.



Адвокатът на Мелиса, Брет Мартин, прави официално изявление, в което призова обществеността да запази обективност. Той добавя, че "арестът не е индикация за вина“ и настоява, че е наложително внимателно да се проучат всички обстоятелства около случая – включително токсикологичните резултати и действията на органите на реда, преди да се правят каквито и да било заключения.



"Искам да припомня на обществеността основния принцип на нашата правосъдна система – всеки човек се счита за невинен, докато вината не бъде доказана“, заявява Мартин.



42-годишната Мелиса Райкрофт-Стрикланд е познато лице на американската телевизия, чийто път започва като професионална мажоретка на Dallas Cowboys. Славата си обаче дължи на участието си в сезон 13 на "Ергенът“ през 2009 г., където преживява един от най-големите обрати във франчайза – тя прие предложението за брак на Джейсън Месник, а след това беше изоставена от него в ефир по време на финалния епизод, когато той избира друга участничка. Въпреки драмата, кариерата й процъфтява – тя се състезава в "Dancing with the Stars“, където става финалистка в сезон 8 и печели шампионската титла в All-Stars сезона през 2012 г.



След фиаското в "Ергенът“, Мелиса намира своето щастие извън камерите, като се събира с предишния си приятел, Тай Стрикланд. Двамата се женят през декември 2009 г. и създават семейство в Тексас, където отглеждат трите си деца – Ава Грейс, Бекет Томас и Кейсън Джак. Семейният живот на Мелиса обаче отново попада под светлините на прожекторите. Наскоро тя влезе в новините, след като на 23 септември беше арестувана в Саутлейк, Тексас, по подозрение за шофиране в нетрезво състояние – случай, който в момента е в ход, пише Ladyzone.