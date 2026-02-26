ЗАРЕЖДАНЕ...
Антония Петрова преправя снимки и видеа, за да изглежда слаба след бременността
©
Ако човек се загледа в клиповете ѝ, няма как да не види странните "аномалии“ – криви линии, размазани ръбове, изтъняващи се тела в движение и дори моменти, в които фонът около нея буквално "плува“. Това са добре познати ефекти от приложения за видеообработка, с които силуетът може да се смали в реално време. Любопитното е, че в тези клипове не само Антония изглежда по-слаба, а и съпругът ѝ – сякаш отслабването е семейно и синхронизирано.
Всичко това идва на фона на активното ѝ самохвалство колко бързо е влязла във форма след раждането. Петрова редовно публикува видеа и сторита, в които внушава, че килограмите са изчезнали благодарение на тренировки, дисциплина и "воля“. Само че в светските среди отдавна се говори за друго – че миската разчита не толкова на фитнес, колкото на Оземпик, представян удобно като "мотивация“.
Реалността обаче упорито се промъква в кадър. В профил коремът на Тоца ясно личи, а ханшът ѝ е далеч по-широк от този на грижливо обработените ѝ снимки. Напълно нормална гледка за жена, родила преди броени седмици – но напълно различна от образа, който тя отчаяно се опитва да наложи онлайн.
Да, Антония изглежда добре за наскоро родила жена. Не – тя все още няма плоския корем, който се опитва да ни продаде през филтри, "свити“ видеа и вдъхновяващи клипчета за светкавично отслабване. Очевидно проблемът не е в тялото ѝ, а в комплексите, които я карат да воюва с реалността и да я коригира кадър по кадър.
А дали Инстаграм версията на Тоца има нещо общо с истината – това вече оставяме на читателите. Достатъчно е просто да се загледат внимателно. Вижте сами въ видеото.
Още по темата
/
Днес става на 46
10:15
Тайна сватба в Холивуд?
09:03
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
19:18 / 25.02.2026
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му ва...
16:28 / 25.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.