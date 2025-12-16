ЗАРЕЖДАНЕ...
|Антония Петрова предизвика смут в мрежата
Решението ѝ да пътува в толкова напреднала бременност предизвика бурни реакции и коментари.
Бившата миска публикува серия от снимки, на които коремът ѝ буквално приковава погледите. Кадрите създават усещането, че раждането може да се случи всеки момент, а шегите сред феновете не закъсняха – мнозина се питат дали Антония няма да роди директно в хотелската си стая.
Въпреки това Тоца изглежда напълно спокойна и сияеща. Тя не крие, че се наслаждава на лукса в емирството и използва времето си пълноценно – дните започват с богати закуски, следват работа, плаж и шопинг, а вечерите са запазени за романтични вечери в изискани ресторанти с любимия ѝ.
Антония демонстрира самочувствие и увереност, въпреки напредналата бременност. Тя споделя, че се отдава на вкусна храна, грижи за себе си, разходки и посещения на красиви места, без да се лишава от нищо.
"Чувствам се и изглеждам превъзходно!“, категорична е бъдещата майка, а външният ѝ вид напълно потвърждава думите ѝ. С огромния си корем и спокойствието, което излъчва, Антония успя да събере всички погледи в Дубай и да предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи.
Дали бебето ще изчака завръщането ѝ или ще реши да се появи на бял свят по време на ваканцията – това остава въпрос, който вълнува всички около нея. Едно е сигурно – Антония Петрова превърна последните дни от бременността си в истинско преживяване, което няма как да остане незабелязано, пише "Блиц".
