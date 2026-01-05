Антония Петрова-Батинкова: Пожелавам ви да бъдете щастливи и красиви, като мен!

© Фейсбук Антония Петрова-Батинкова продължава да бъде една от най-обсъжданите и ярки фигури в българското светско пространство. Известна със своя безкомпромисен стил и висок стандарт на живот, тя посрещна новата 2026 година с обичайното за нея самочувствие и позитивизъм. Г-жа Батинкова често е обект на злобни коментари и явно това я е провокирало да напише пост в социалната мрежа, видя Plovdiv24.bg.



На всички ни е ясно какво е нивото на българските "медии“ – с малко изключения. И въпреки че фактите са публични и проверими, пак намират начин да ги изопачат.



Да, има интерес към мен. Но когато вкарвате в това раждането ми и здравето на детето ми, вече не говорим за "новина“, а за липса на граници. Споделих този момент, защото е личен и силен – не като покана за спекулации, внушения и заглавия на всяка цена.



Фактите са прости: родих нормално, напълно естествено (непланирано, естествено раждане) в края на 39-та седмица, доносено, родено на Термин! Бебето е 3200 г и 50 см – напълно нормални, дори голямо бебе, с прекрасни мерки. Възстановявам се отлично – да, възможно е. А това, че се появи на 17-ти: дата с значение за нашето семейство, е просто щастливо стечение, не "сценарий“, непланирано, но пък прекрасно!



И ако животът ми изглежда толкова подреден, че ви се струва подозрителен – приемам го като комплимент! С пожелание да бъдете щастливи и красиви, като мен!