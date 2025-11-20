ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анна-Шермин: Чист българин няма да се намери
В подкаста "Надкаст“ тунингованата блондинка хвърли серия от реплики, които оставиха водещите с отворени усти. Без грам притеснение тя се самообяви за… аналог на държава, при това във вечен военен конфликт. Според нея собствената ѝ житейска драма е огледален образ на случващото се в Израел.
По думите ѝ "и там, и при нея“ имало атаки, нападки и "терористи“, които ѝ рушат мира. Дори стигна до покъртителни описания за убийства, жертви и ужаси – очевидно, за да подчертае мащаба на собствените си преживявания.
Преди да стигне до тази умопомрачителна аналогия, Анна-Шермин първо разчисти друг фронт – този на етническите слухове. Категорична, че няма ромски произход, тя обяви, че идва от "чисто турско семейство“, останало от османско време. Посочи турското си име, езика вкъщи, родовите линии – всичко, за да затвърди самоличността си.
И след като изясни кой какъв е, реши да обяви и своя "експертен“ анализ върху българската нация.
Според нея е "абсурдно“ хора, прекарали столетия под робство, да претендират за чистота. По думите ѝ "българите са един от най-смесените народи“ и ако всички направят ДНК тест – "чист българин няма да се намери“.
Скандалджийката №1 от риалитито, която наричаше конкурентките си "вредители“, "джуджета“ и "пилонаджийки“, за пореден път показа, че може да създаде буря дори само с няколко изречения, пише Intrigi.bg. Този път обаче – на ниво нации, геополитика и етнически уроци, които никой не е поръчвал.
