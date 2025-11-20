ИЗПРАТИ НОВИНА
Анна-Шермин: Чист българин няма да се намери
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:33
©
Анна-Шермин от "Ергенът: Любов в рая“ отново запали фитила на общественото недоволство. Жената, която превърна хейта в своя валута, този път реши да говори масирано – с геополитика, етноанализи и щипка егото, което вече спокойно може да бъде измерено в тонове.

В подкаста "Надкаст“ тунингованата блондинка хвърли серия от реплики, които оставиха водещите с отворени усти. Без грам притеснение тя се самообяви за… аналог на държава, при това във вечен военен конфликт. Според нея собствената ѝ житейска драма е огледален образ на случващото се в Израел.

По думите ѝ "и там, и при нея“ имало атаки, нападки и "терористи“, които ѝ рушат мира. Дори стигна до покъртителни описания за убийства, жертви и ужаси – очевидно, за да подчертае мащаба на собствените си преживявания.

Преди да стигне до тази умопомрачителна аналогия, Анна-Шермин първо разчисти друг фронт – този на етническите слухове. Категорична, че няма ромски произход, тя обяви, че идва от "чисто турско семейство“, останало от османско време. Посочи турското си име, езика вкъщи, родовите линии – всичко, за да затвърди самоличността си.

И след като изясни кой какъв е, реши да обяви и своя "експертен“ анализ върху българската нация.

Според нея е "абсурдно“ хора, прекарали столетия под робство, да претендират за чистота. По думите ѝ "българите са един от най-смесените народи“ и ако всички направят ДНК тест – "чист българин няма да се намери“.

Скандалджийката №1 от риалитито, която наричаше конкурентките си "вредители“, "джуджета“ и "пилонаджийки“, за пореден път показа, че може да създаде буря дори само с няколко изречения, пише Intrigi.bg. Този път обаче – на ниво нации, геополитика и етнически уроци, които никой не е поръчвал.


Чиста, чиста от долината на широките гащи! Парцал без грам акъл в празната изрусена тиква! Според ДНК анализ, българите са най-чистата, без особено много примеси, нация в Европа, но тази не може да чете, откъде да го знае! Само с надуване на кавала не става, Гюлбахар!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

