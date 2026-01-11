ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анита, бившата на Рачков, се скри
Последните снимки на блондинката с мъжа й са от началото на лятото. След това тунингованата мадама е качила още два свои фотоса, но видимо не е активна с социалните мрежи.
Според слухове Анита има семейни проблеми с мъжа си американецът Ник Стемпер и двамата са пред развод. Краят на семейната идилия дойде броени месеци след сватбата. Говореше се, че Ник е обърнал гръб на жена си заради слуховете, че е практикувала платена любов.
Според клюките, американците са отказали виза на българката именно заради тази нейна неприятна слава. Ник в началото не вярвал, но с времето тази версия започнала да му се струва все по-достоверна, докато накрая решил да се раздели с Анита. Официален развод никога не е имало, но явно няма и здраво семейство Стемпер, пише HotArena.
