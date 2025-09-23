ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ани - вече с почти 60 кг по-лека
"Ново тяло – нова енергия!“, пише тя в своя Instagram профил.
След като вече премина през най-трудната част от трансформацията си и свали десетки килограми, Анна Сапунджиева решава да надгради себе си за постигнатото. Освен редовните тренировки за кондиция на цялото тяло, тя включва и пилатес – спорт, който споделя, че ще й помогне да стегне и извае тялото си, да подобри стойката си и да намери по-дълбока връзка със себе си.
Анна кандидатства за участие във формата "Живот на кантар“, за да получи знания и подкрепа, с които да се справи с проблема си с наднорменото тегло.
Тя влиза в предаването с тегло около 135 кг. Целта й не е непременно да стане победителка, а да започне промяната – да научи нов режим и да подобри здравето си.
Сапунджиева сваля впечатляващите 47 килограма само за трите месеца на "Живот на кантар“. Борбата с тях продължава и след предаването, но не по принуда, а с огромно желание от страна на Анна.
Освен много излишни килограми, Анна оставя множество здравословни проблеми зад гърба си. Причината се крие в едно простичко решение – проявата на смелост, пише Ladyzone.
