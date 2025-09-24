ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анелия и Бориса Тютюнджиева за малко да станат роднини
През 2020 г. Бориса роди момиченце от партньора си Марио - Магдалена. В края на 2024 г. красавицата роди втора дъщеря - Дима.
Мъжът й е брат на Любомир Захаринов, който няколко години имаше сериозна връзка с Анелия. Те се разделиха, но ако бяха останали заедно, най-вероянто гласовитата певица и Бориса щяха да се събират по празници на трапезата заради двамата братя.
