Анелия: Това ме постави на колене, не бях готова за второ дете

© Поп фолк певицата Анелия сподели лични моменти от живота си в разговор с Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите“. Тя разказа за тежката катастрофа, която промени живота ѝ и този на дъщеря ѝ, както и за силата на прошката и важните решения, които е взимала през годините.



Случаят е от миналата година, когато автомобилът на певицата и нейният шофьор се блъскат в кола с младо семейство. "В този миг светът се сви до едно-единствено нещо – дъщеря ми. Всяка секунда, в която виждах, че е добре, беше безценна. Животът е най-важното“, споделя Анелия.



Инцидентът оставя дълбок отпечатък върху певицата. "Това ме постави на колене,“ признава тя. Дълго време певицата мълчи за случилото се, защото емоционалната тежест е непосилна, а същевременно се чувства нападната от хора, които не познават обстоятелствата.



Днес Анелия гледа на преживяното като на урок. "Благодаря на Бог, че всички са добре.“ Тя добавя, че прошката е не просто жест, а начин за вътрешно здраве.



Инцидентът



На 18 август 2024 г., около 06:40 ч., при ПП I-4, км 20+645, в землището на с. Кирчево, се сблъскват два автомобила – "Ауди“ с водач 54-годишен мъж от София и "Мерцедес“, управляван от 33-годишен софиянец. При удара "Мерцедесът“ напуска пътното платно и пада в крайпътната канавка с дълбочина около 2,5 м, докато другият автомобил се завърта на 180 градуса и се спира върху еластичната ограда.



В резултат на инцидента е пострадало 7-годишно дете, което след преглед в болница в Ловеч е транспортирано за лечение в плевенско лечебно заведение в тежко състояние, но впоследствие оцелява.



Певицата не е чужда на трудности още от ранна възраст. Когато е на 15 години, губи баща си, събитие, което отключва в нея необичайна сила. "Завърших училище с инструмент, но изведнъж пропях. Може би неговата енергия е в мен“, казва тя.



Кариерата ѝ започва на сцената, а общественото мнение и етикетите не я плашат. "Винаги съм усещала уважение и че съм различна“, допълва певицата.



Личният живот на Анелия е изпълнен със сложни избори. Последната ѝ връзка приключва заради различия относно това дали да имат второ дете. "Не бях готова за второ дете. Смятам, че трябва да бъдеш честен – да кажеш: аз не мога да ти дам това“, пояснява тя.



Анелия вярва, че любовта сама по себе си не е достатъчна, ако липсва споделяне. "Редно е човек да бъде искрен, дори да му коства раздяла“, добавя певицата.



В музиката и в живота Анелия върви с ясното съзнание, че сила и уязвимост вървят ръка за ръка, а прошката – към себе си и към другите – остава нейното най-силно оръжие.