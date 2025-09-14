ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Анелия: Това ме постави на колене, не бях готова за второ дете
Случаят е от миналата година, когато автомобилът на певицата и нейният шофьор се блъскат в кола с младо семейство. "В този миг светът се сви до едно-единствено нещо – дъщеря ми. Всяка секунда, в която виждах, че е добре, беше безценна. Животът е най-важното“, споделя Анелия.
Инцидентът оставя дълбок отпечатък върху певицата. "Това ме постави на колене,“ признава тя. Дълго време певицата мълчи за случилото се, защото емоционалната тежест е непосилна, а същевременно се чувства нападната от хора, които не познават обстоятелствата.
Днес Анелия гледа на преживяното като на урок. "Благодаря на Бог, че всички са добре.“ Тя добавя, че прошката е не просто жест, а начин за вътрешно здраве.
Инцидентът
На 18 август 2024 г., около 06:40 ч., при ПП I-4, км 20+645, в землището на с. Кирчево, се сблъскват два автомобила – "Ауди“ с водач 54-годишен мъж от София и "Мерцедес“, управляван от 33-годишен софиянец. При удара "Мерцедесът“ напуска пътното платно и пада в крайпътната канавка с дълбочина около 2,5 м, докато другият автомобил се завърта на 180 градуса и се спира върху еластичната ограда.
В резултат на инцидента е пострадало 7-годишно дете, което след преглед в болница в Ловеч е транспортирано за лечение в плевенско лечебно заведение в тежко състояние, но впоследствие оцелява.
Певицата не е чужда на трудности още от ранна възраст. Когато е на 15 години, губи баща си, събитие, което отключва в нея необичайна сила. "Завърших училище с инструмент, но изведнъж пропях. Може би неговата енергия е в мен“, казва тя.
Кариерата ѝ започва на сцената, а общественото мнение и етикетите не я плашат. "Винаги съм усещала уважение и че съм различна“, допълва певицата.
Личният живот на Анелия е изпълнен със сложни избори. Последната ѝ връзка приключва заради различия относно това дали да имат второ дете. "Не бях готова за второ дете. Смятам, че трябва да бъдеш честен – да кажеш: аз не мога да ти дам това“, пояснява тя.
Анелия вярва, че любовта сама по себе си не е достатъчна, ако липсва споделяне. "Редно е човек да бъде искрен, дори да му коства раздяла“, добавя певицата.
В музиката и в живота Анелия върви с ясното съзнание, че сила и уязвимост вървят ръка за ръка, а прошката – към себе си и към другите – остава нейното най-силно оръжие.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1272
|
|предишна страница [ 1/212 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:28 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:53 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:25 / 13.09.2025
Сълзи сред участниците и зрители в "Игри на волята"
12:22 / 13.09.2025
Армани нареди империята му да бъде продадена
11:21 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS