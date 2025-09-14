ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Анелия: Това ме постави на колене, не бях готова за второ дете
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:09Коментари (0)757
©
Поп фолк певицата Анелия сподели лични моменти от живота си в разговор с Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите“. Тя разказа за тежката катастрофа, която промени живота ѝ и този на дъщеря ѝ, както и за силата на прошката и важните решения, които е взимала през годините.

Случаят е от миналата година, когато автомобилът на певицата и нейният шофьор се блъскат в кола с младо семейство. "В този миг светът се сви до едно-единствено нещо – дъщеря ми. Всяка секунда, в която виждах, че е добре, беше безценна. Животът е най-важното“, споделя Анелия.

Инцидентът оставя дълбок отпечатък върху певицата. "Това ме постави на колене,“ признава тя. Дълго време певицата мълчи за случилото се, защото емоционалната тежест е непосилна, а същевременно се чувства нападната от хора, които не познават обстоятелствата.

Днес Анелия гледа на преживяното като на урок. "Благодаря на Бог, че всички са добре.“ Тя добавя, че прошката е не просто жест, а начин за вътрешно здраве.

Инцидентът

На 18 август 2024 г., около 06:40 ч., при ПП I-4, км 20+645, в землището на с. Кирчево, се сблъскват два автомобила – "Ауди“ с водач 54-годишен мъж от София и "Мерцедес“, управляван от 33-годишен софиянец. При удара "Мерцедесът“ напуска пътното платно и пада в крайпътната канавка с дълбочина около 2,5 м, докато другият автомобил се завърта на 180 градуса и се спира върху еластичната ограда.

В резултат на инцидента е пострадало 7-годишно дете, което след преглед в болница в Ловеч е транспортирано за лечение в плевенско лечебно заведение в тежко състояние, но впоследствие оцелява.

Певицата не е чужда на трудности още от ранна възраст. Когато е на 15 години, губи баща си, събитие, което отключва в нея необичайна сила. "Завърших училище с инструмент, но изведнъж пропях. Може би неговата енергия е в мен“, казва тя.

Кариерата ѝ започва на сцената, а общественото мнение и етикетите не я плашат. "Винаги съм усещала уважение и че съм различна“, допълва певицата.

Личният живот на Анелия е изпълнен със сложни избори. Последната ѝ връзка приключва заради различия относно това дали да имат второ дете. "Не бях готова за второ дете. Смятам, че трябва да бъдеш честен – да кажеш: аз не мога да ти дам това“, пояснява тя.

Анелия вярва, че любовта сама по себе си не е достатъчна, ако липсва споделяне. "Редно е човек да бъде искрен, дори да му коства раздяла“, добавя певицата.

В музиката и в живота Анелия върви с ясното съзнание, че сила и уязвимост вървят ръка за ръка, а прошката – към себе си и към другите – остава нейното най-силно оръжие.


Още по темата: общо новини по темата: 1272
13.09.2025 Моден гаф: Георги Блажев и Драго Чая с еднакви в две различни телевизии
13.09.2025 Голям гаф на bTV, зрителите бесни
13.09.2025 Дженифър Анистън е готова за още едно осиновяване
13.09.2025 Маги, бившата на Карлос Насар: За по-добро е
13.09.2025 Обратите на съдбата в живота на Нети
13.09.2025 Деси Слава си купи къща в Пловдив
предишна страница [ 1/212 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:28 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:53 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:25 / 13.09.2025
Сълзи сред участниците и зрители в "Игри на волята"
12:22 / 13.09.2025
Армани нареди империята му да бъде продадена 
11:21 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Махаме павираните улици в Пловдив
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: