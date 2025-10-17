ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анджелина разкри още подробности от скандалите с Брад Пит
Двамата финализираха развода си през декември 2024 г. след осемгодишна правна сага, но спорът им далеч не е приключил, защото бившите съпрузи все още се съдят за собствеността върху френското им имение "Шато Миравал".
В нови съдебни документи, свързани с имота, и изнесени за изданието Daily Beast, Джоли пише: "Събитията, довели до необходимостта да се разделя с бившия си съпруг, бяха емоционално тежки за мен и за нашите деца."
Актрисата подаде молба за развод през 2016 г., пет дни след като призна, че Пит е проявил физическо и словесно насилие към нея и децата им по време на полет от Франция до Калифорния, докато е бил в нетрезво състояние. Пит отрича тези обвинения.
В новите документи Джоли обяснява още, че след раздялата е оставила на Пит "пълен контрол и право на обитаване" на "Шато Миравал" и дома им в Лос Анджелис "без никакво обезщетение", надявайки се това да го направи "по-спокоен" след трудния и травматичен период. "До ден днешен аз и децата никога не сме стъпвали отново в имота, заради връзката му с болезнените събития, довели до развода", казва Джоли.
Двамата имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиен. След раздялата половината от децата се отказаха от фамилията на Пит. Захара беше първата, последвана от Вивиен и Шайло.
Джоли твърди, че веднага след раздялата е започнала да търси нов дом за себе си и тях. "Исках да гарантирам, че Брад ще остане важна част от живота на децата, затова търсех имот близо до неговия дом", допълва тя.
Актрисата пояснява, че средствата й са били "вложени в Миравал" и не е искала издръжка или финансова помощ от Пит. Представители на Пит не са коментирали обвиненията, но източник, близък до актьора, заяви, че твърденията на Джоли са "опит да се отклони вниманието от същинския проблем", пише dir.bg.
