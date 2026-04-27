Известният телевизионен продуцент Андрей Арнаудов сподели емоционално признание в социалните мрежи по повод 10-ата годишнина от началото на връзката със своята половинка – бившата манекенка и баскетболистка Емануела Толева. В типичния си стил, Андрей разказа за динамичното начало на техните отношения, които започват само броени дни след първата им среща.

Двойката се запознава на 16 април, а на 27 април се случва първата им целувка, която и двамата приемат за официално начало на съвместния им път, информира Plovdiv24.bg. Само десет дни по-късно те вече живеят под един покрив – решение, което самият продуцент днес определя като "доста ексцентрична идея“.

"Делят ни точно десет години, Васко, Дара и хиляди спомени!“, написа Андрей, визирайки двете им деца – сина им Васил и дъщеря им Дара. В поста си той се обръща към Емануела с откровено обещание: "Не обещавам, че ще бъда по-лесен човек, обещавам само, че ще бъда тук, докато мога, ако имаш нужда от мен! Обичам те!“.

Емануела Толева, която е позната на публиката и като половинка от популярния моделски тандем със своята сестра близначка Доротея, е жената, с която Андрей откри дългоочакваното семейно щастие. През изминалото десетилетие двамата успяха да изградят стабилно семейство, далеч от скандалите, като често споделят моменти от общото си ежедневие и професионални успехи.