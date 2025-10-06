ИЗПРАТИ НОВИНА
Андреа се забърка в нов скандал с Кубрат Пулев
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:42
©
Андреа пак се забърка в нов скандал, този път е намесен и бившият й годеник Кубрат Пулев. Фолк певицата качи видео в социалните мрежи, където е тагнала Моника Валериева, а на кадъра виждаме двете жени как вървят по улицата и минават покрай къща. Към фотоса е добавен текст, който гласи: "Аз и моята гугутка... случайно минаваме покрай неговата къща, само да проверим дали слуховете, че е умрял, са верни“.

Публикацията със сигурност е посветена на Кубрат Пулев и блондинката визира, че минават именно покрай неговата къща, за да проверят дали е починал. Много потребители се възмутиха от характера на поста, като го възприемат като груба и безочлива шега, насочена към Кобрата. Възможно е този пост да е в отговор на конфликта между Андреа и Пулев, след раздялата им, както и да е част от дълго натрупаното напрежение между тях. Според информация от източници, близки до тях, двамата имат все още неразрешени конфликти, след като прекратиха годежа си заради изневяра от страна на Кобрата.

От сторито става ясно, че Андреа изглежда е подновила дружбата си с Моника Валериева, с която няколко години бяха в ледени отношения. Преди време Кубрат Пулев беше много недоволен от тази дружба, дори я критикуваше и успя да скара двете най-близки приятелки. Боксьорът не одобряваше лекото поведение на дупничанката и заради това положи всевъзможни усилия да скара приятелките.

Ситуацията със сигурност не е просто нещастна шега или случайност. Публикацията изглежда като провокация, която може да бъде видяна от мнозина като показател за остри и неразрешени чувства между бившите партньори. Андреа все още не може да преживее предателството на Кубрат и това, че набързо сви семейство и се сдоби с две деца от Розали Петрова.

Кубрат Пулев и Андреа имаха дълга връзка, която в продължение на години беше в устите на всички в публичното пространство. Отношенията им преживяха разрив преди 5 години, когато фолк певицата го хвана в изневяра и публично извади всички кирливи ризи на вече бившия си годеник.

Не изминаха и няколко часа, след като стори на Андреа беше публикувано, когато социалните мрежи избухнаха. Множество потребители започнаха да коментират скандалната публикация, като мнозина се възмутиха от жестокостта на нейния хумор. Според тях, това не е просто шега, а целенасочено унижение за Кубрат Пулев. Не липсват и хора, които твърдят, че такава публична проява на ненавист е недопустима, а някои изразиха съжаление за това как Андреа се държи към бившия си годеник. Според тях, такава агресивност няма място в личния живот и подобни неща не трябва да се публикуват.

Скандалът с Андреа и Кубрат Пулев определено не е за изпускане и явно все още не е напълно отминал и предстои да гледаме още сеири. Историята с Андреа, Кубрат и Моника Валериева няма да остане незабелязана, а коментарите и реакциите в социалните мрежи показват, че хората са разтревожени от поведението на певицата. Ще бъде интересно да видим какво ще последва след този скандал и дали Пулев ще реагира на тези провокации, пише "Уикенд".


