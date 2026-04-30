Популярната българска изпълнителка Андреа ще представи своята специална самостоятелна изложба в елегантната атмосфера на Art Club Diplomat на 4 май, когато ще се състои официалното откриване на събитието.

Събитието ще бъде не само празник на изкуството, но и вечер с кауза. Изложбата има за цел да набере средства в подкрепа на Център за настаняване от семеен тип "Васил Левски“ и Център за настаняване от семеен тип "Христо Ботев“, намиращи се в гр. София. Средствата ще бъдат дарени за нуждите на деца с увреждания, настанени в двата центъра.

"Има изкуство, което се усеща. Тази вечер е от вторите. Заповядайте на една интимна среща с моето творчество, където всяка картина носи емоция, а всяка емоция се превръща в кауза! Събитието се провежда в подкрепа на център за настаняване от семеен тип "Васил Левски" ЦНСТ "Христо Ботев", казва певицата.