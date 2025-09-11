Андре Токев: По принцип дълго време мога да издържа

© "Супер е да съм дядо! За мен всяка възраст и период в живота носи хубави неща, от които трябва да се възползваме", споделя с усмивка шеф Андре Токев, който по-рано тази година стана дядо за трети път на момиче.



Кулинарният майстор признава, че обича да прекарва времето си край морето – не само през лятото, но и през по-студените сезони.



"По принцип дълго време мога да издържа тук, защото и есента времето е прекрасно, а зимата е интересно. Морето винаги е красиво и бурно, дори когато има вятър", казва той в предаването "На кафе" по Нова тв.



Токев има и свой малък сутрешен ритуал:



"Ходя от време на време на плажа, но сутрин ми е достатъчно да изляза за 15 минути на терасата на моя ресторант - с чай или кафе - и да се наслаждавам на морето.", пише "България Днес".