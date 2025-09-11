ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Андре Токев: По принцип дълго време мога да издържа
Кулинарният майстор признава, че обича да прекарва времето си край морето – не само през лятото, но и през по-студените сезони.
"По принцип дълго време мога да издържа тук, защото и есента времето е прекрасно, а зимата е интересно. Морето винаги е красиво и бурно, дори когато има вятър", казва той в предаването "На кафе" по Нова тв.
Токев има и свой малък сутрешен ритуал:
"Ходя от време на време на плажа, но сутрин ми е достатъчно да изляза за 15 минути на терасата на моя ресторант - с чай или кафе - и да се наслаждавам на морето.", пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1234
|предишна страница [ 1/206 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Илон Мъск вече не е най-богатият човек на света
09:27 / 11.09.2025
Драматичен и труден ден с обрати за някои зодии
07:10 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Как да се научим да помним какво сме сънували?
22:59 / 10.09.2025
Учени за живот на Марс: Намерихме структури
22:20 / 10.09.2025
Владо Зомбори съсипа Венета Райкова
18:20 / 10.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS