Ана-Шермин: Аз не чистя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:44
©
Една от най-обсъжданите участнички в риалити формата "Ергенът", Ана-Шермин, отново привлече вниманието с откровено изказване, което предизвика вълна от коментари онлайн.

"Не съм жена, която чисти. Една жена трябва да притежава други качества, а не да върши домакинската работа", сподели Ана Шермин, като даде ясно да се разбере, че за нея стойността на една жена не се измерва с това колко добре поддържа дома си.

Участничката добави, че жените трябва да бъдат уверени, независими и образовани, а не ограничавани от остарели представи за женственост.

Думите ѝ моментално предизвикаха бурни дискусии както в социалните мрежи, така и в имението на любовта.

"Знаем, че не е жена, която чисти! Тя яде, оставя си чиниите, оставя си храната извън хладилника и тя се разваля. Никога, според мен, не е пускала миялна, пералня, не е простирала, не е гладила, не знам какво е правила... Леглото аз го оправям. Кой мъж би искал такава жена и кой мъж не би бил отблъснат от това?", коментира една от съквартирантките и ергенки.

Каквото и да е мнението на публиката, едно е сигурно – Ана Шермин знае как да привлече вниманието и да накара хората да говорят за нея, пише "България Днес".


