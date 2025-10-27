Амебата на 58

© Plovdiv24.bg Иван Несторов-Амебата е български рок музикант, басист и вокалист, който по-късно става успешен музикален промоутър. Роден е на 27 ноември 1967 г. в София.



През 90-те години на XX век е басист в легендарната за времето си рок група "Амеба". Именно оттам идва и прозвището му. В този период той се изявява като рокаджия, а групата е една от знаковите за прехода.



След края на музикалната си кариера, заедно с Димитър Ковачев-Фънки, създава музикалната компания "София Мюзик Ентърпрайсис". Компанията става един от най-големите организатори на концерти на световноизвестни изпълнители в България.



Въпреки музикалната си кариера, Несторов има диплома на инженер-технолог по метали.