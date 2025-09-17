Алла Пугачова: Киркоров не може да ми се сърди, аз му дадох всичко

© Звездата на съветската и руската естрада Алла Пугачова за пръв път от 7 години даде обширно интервю, което продължи 3 часа и 38 минути. 76-годишната изпълнителка на "Арлекино“ разговаря с журналистката Екатерина Гордеева, обявена от руските власти за чуждестранен агент.



Пугачова и съпругът ѝ Максим Галкин напуснаха Русия след началото на войната с Украйна, а певицата помоли руските власти да признаят и нея за чуждестранен агент след съпруга ѝ. След удара по киевската детска болница "Охматдет“ през юли 2024 г. Пугачова написа: "Бог е търпелив, но всичко има граница“.



Публикуваме откъси от интервюто.



Защо напусна Русия?



"През февруари 2022 г. Максим беше в чужбина, аз бях у дома и трябваше да отида в Израел на лечение. Тогава просто ме спасиха, защото там имаше лекар, от който наистина имах нужда. Щом си тръгнах, започна всичко. Онзи глупав свещеник, протойерей Андрей Ткачов заяви: "Какво щастие! Въздухът се прочисти! Тя си тръгна!“. Нямах намерение да си тръгвам. Помислих си, ами може би това е просто неговото мнение. После, тъй като сме против войната, някои хора ни нападнаха, пишейки само обиди по наш адрес. Е, ако не ти харесва, започваш да мислиш какво да правиш тогава.



Приятелите ми ми казаха: "Искат да говорят с теб“. Но Макс вече се беше изказал по това време.



Сергей Кириенко (първи заместник-председател на администрацията на президента) искаше да говорим. Познавах Серьожа, винаги съм се отнасяла добре с него. Помислих си, ами добре, ще отида да поговоря. Може би ще предложи нещо. Попита ме от какво съм недоволна. Казах, че съм недоволна от всепозволеността. Мога да откажа всичко, да премина през всичко и да игнорирам всичко, но много се притеснявам от всепозволеността към нашето семейство.



Той попита: "Планираш ли да си тръгнеш?“. Отговорих, защо да си тръгвам? Той каза, че е прочел нещо, а на бюрото му бяха всички материали за Макс, какво е казал, как се е изказвал. Тогава ми заяви: "Разбираемо е, Макс е емоционален човек, толкова е чувствителен, той е артист. Така че не виждам причина да се тревожиш“. Казах: "Чакай, поне можеше да ме предупредиш, че вече няма свобода на словото“. А той отговори: "Не се тревожи, всичко е наред“. И усетих, че нещо не е наред. Имаше нещо във въздуха. Дори го целунах. Казах: "Чао, Серьожа“. И знаех, че едва ли ще го видя отново. Два дни по-късно обявиха Максим Галкин за "чуждестранен агент“.



Естествено, приятелите ми, които ме доведоха там, казаха: "Не си мисли нищо, просто властите все още нямат контакт с Министерството на правосъдието“. Малко е странно. Но аз трябваше да помисля. Казах добре. Но когато децата тръгнат на училище, след като баща им е бил наречен "чуждестранен агент“, децата, които са на "добри“ хора, ще започнат да ги обиждат. Че са деца на шпиони, че баща им е "чуждестранен агент“. Стегнахме си багажа, обадихме се на татко, казахме, че си тръгваме. Имахме със себе си 30 хиляди долара, които можехме да вземем. И тръгнахме за Израел.



Ще си кажа честно, за мен беше толкова остра болка, че това се случи. Написах: обявете и мен за "чуждестранен агент“. Защото не разбирам защо мненията на интелигентните хора се потискат по този начин. В държавата трябва да има различни мнения. Иначе как ще решите правилно, ако имате само едно мнение?



Оказва се, че не може нищо да се казва. Това ме порази. Аз не искам да завършвам живота си отново при сталинизъм“, разказа най-известната руска изпълнителка.



Въпреки че Алла Пугачова е имала 5 брака, именно с Максим Галкин намира истинското щастие.



"Много бракове съм имала – два от тях истински: първият с Миколас и последният с Максим. Трите по средата бяха "помощ за приятели“. На Александър Степанович му трябваше адресна регистрация, затова трябваше да се ожени и 3 години да живее в Москва като женен. Всички останали слухове не са верни. Много беше забавно, защото по онова време за фиктивен брак последствията бяха катастрофални. Веднъж той ми каза: "Пугачовушка, хайде сега да седнем и да си пишем любовни писма и да слагаме дати като доказателство, че наистина сме женени, за да имаме какво да покажем, ако ни заподозрат във фиктивен брак“. Аз казах "Хайде“ и ги написахме. Бяхме женени точно три години, а след това се разведохме и даже празнувахме развода си. Но вместо той да ми каже "благодаря“, изтегли всички мои пари от сметката – 47 хиляди рубли, с които можех да си купя три "Волги“, и след това поиска да делим моето имущество. Бях шокирана и трябваше да отвоювам всяка своя вещ, дори едно нещастно килимче. Трябваше да викам хора, които да свидетелстват. Филм на абсурдите. След това ме моли за прошка, преди да почине. Простих му.



С Женя Болдин бяхме 10 години заедно. Обожавах го, но не бях влюбена в него. Престанаха да го пускат зад граница, той отиде в партията и попита какво се е случило. Казаха му, че показва лош пример на младите, като не е женен и живее аморално. Още същия ден се обадихме на приятели да ни станат кумове, подписахме и отидохме в партията. Казахме: "Ще го пуснете ли в чужбина, ако се оженим?“ Те казаха: "Да, разбира се“. И ние им плеснахме документа за брак на бюрото. Лицата им бяха като вкаменени. Той харесваше съвсем други жени, но аз мълчах, а годините минаваха. Бяхме приятели. Той беше добър човек. Има нещо, което не мога да му простя, но не ми се говори за това. Песента ми "Не ме обиждай“ е в негова чест.



И третият – Филип Киркоров. За него ме побъркаха. Майка ми постоянно ме молеше: "Помогни на Филипчик“. Неговата баба, която беше близка приятелка на майка ми: "Помогни на Филипчик“. Аз бях приятелка с майка му Виктория – тя беше грандиозна жена, имаше безумна свръхестествена любов към Филип. Беше болна от рак и умирайки, ме извика, пусна ми една видеокасета, на която Филип пее някаква песничка с широки панталони. Умирайки, ме молеше: "Не го оставяй, помогни му, бъди му като майка“. Много ми е тежко да си спомням. И когато я караха, за да я оперират, помня последния ѝ поглед към него, не можех да я подведа и решихме, че ще се оженим за около три години“, разказа Пугачова.



Екатерина Гордеева прекъсна Алла и я попита:



"А не можеше ли да не се жените?“



На което Пугачова отвърна:



"Ооо, не! Времената бяха такива – да се ожениш за Пугачова означава всички да говорят за теб. А той не беше известен и всички се питаха "Кой е Киркоров? Откъде се взе?“ и веднага привлякохме вниманието. Такъв ход предприехме – примитивен, но много добре работеше по това време. И сега работи. Киркоров не може да ми се сърди, аз му дадох всичко, което можах.



Водещата зададе въпрос:



"А той – на вас?“



"А какво може да ми даде той? Дори "благодаря“ не ми каза. Шегува се с брака ни в КВН (комедийни представления), но честно казано, мисля, че ми е много благодарен.



В Максим съм влюбена и точка. Това е истинско щастие. Дори не мога да говоря за него. Той има невероятен талант – да ме обича, да обича семейството и да се грижи за мен. Разбираш ли? Все пак съм имала много бракове.



Влюбих се и това беше всичко. Разбрах, че това е, от което се нуждая. И той разбра. Беше странно, понякога дори не можех да разбера как се случи – абсолютна хармония.



Израснали сме в подобни семейства – е, аз израснах по-рано, разбира се, той израсна по-късно, но имахме абсолютно еднакво възпитание, някакво отношение, благородство. Не става въпрос само за някаква сексуална връзка, но и за приятелство, разбирателство и подкрепа.



Какво е семейството? Не става въпрос само за секс, нали?“, завърши разказа за съпрузите си Пугачова.



За Путин



"Дълго време мислих за това, защото Путин не е глупав човек, познавам го. Не само съм агитирала за него, а и гласувах. Бях толкова възхитена. Помислих си, е, най-накрая. Той каза удивително правилни неща. Като цяло всичко, което си мислех, той го казваше. Той е просто идол. Какъв човек!



Бях много напрегната, когато "Курск“ потъна. Мислех, че ще дойде тичешком от Сочи, за да утеши всички, но не дойде. Не можете да си представите колко съм тъжна, че всичко това се случва. Всичко ще свърши, всичко отново ще бъде наред, нали? Но не можете да върнете хората. Разбитите животи. Катастрофа. Беше шок, когато разбрах какъв е Путин“, пише Ретро".