ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Алисия: Сърцето ми се счупи
Причината за отсъствието ѝ са родители на други играчи, които си позволяват пошли и агресивни коментари към нея и семейството ѝ.
"Знаете какви са футболните фенове, а пък родителите на младите, които все ходят по мачовете, са още по-екзалтирани - казва Алисия.
"Веднъж синът ми ми разказа как един от тези родители през целия мач ме споменавал на висок глас, че и баща му. Валери не реагирал, а след края на двубоя онзи го питал изумен защо. А той му отвърнал, че му е под нивото да се занимава с такива хора, които не уважават никого и нямат нищо свято."
Това, което й тежи и до днес, е славата й като половинка първо на Валери Божинов, а после и на вратаря Николай Михайлов.
"Аз съм от сплотено семейство и ми тежи, че не можах да създам свое. Но мисля, че отгледах и възпитах едно много добро момче, научих го на ценности. Когато разбрах, че Валери се вижда с Николета, сърцето ми се счупи, но успях да се събера заради детето, заради себе си", коментира фолкдивата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2405
|предишна страница [ 1/401 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температу...
21:15 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Честито на Светослав Иванов!
19:56 / 30.11.2025
Родена е в Пловдив, днес стана на 38, но проблем в семейството от...
18:29 / 30.11.2025
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
16:24 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS