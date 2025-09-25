ЗАРЕЖДАНЕ...
|Александра Тюркмен за баща си: Не е бил страшен човек
"Познавах твоя баща, за който има толкова много статии, легенди и мистерии, че е един от мафиотите на България. Аз го познавах в друга светлина. Били сме в общи компании в ресторанти. Моето лично впечатление не съвпада с описанието, че е мафиот или че е бил страшен - нищо подобно. За мен той беше един много готин и възпитан човек", сподели Венета.
"Той по принцип грам не е бил страшен човек. Бил е доста забавен, бохем, умеел е да се радва на живота. Не искам да изпадам в подробности, но истината е, че всъщност беше готин човек и се държеше добре с хората.", коментира на свой ред дъщеря му.
