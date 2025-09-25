ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Александра Тюркмен за баща си: Не е бил страшен човек
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:57Коментари (1)904
©
Водещата на сутрешното предаване на bTV "Преди обед" Венета Райкова направи доста любопитно признание в ефир по време на гостуването на дъщерята на покойния Филип Найденов-Фатик - Александра.

"Познавах твоя баща, за който има толкова много статии, легенди и мистерии, че е един от мафиотите на България. Аз го познавах в друга светлина. Били сме в общи компании в ресторанти. Моето лично впечатление не съвпада с описанието, че е мафиот или че е бил страшен - нищо подобно. За мен той беше един много готин и възпитан човек", сподели Венета.

"Той по принцип грам не е бил страшен човек. Бил е доста забавен, бохем, умеел е да се радва на живота. Не искам да изпадам в подробности, но истината е, че всъщност беше готин човек и се държеше добре с хората.", коментира на свой ред дъщеря му.


Още по темата: общо новини по темата: 1418
25.09.2025 Гала седна на стола на Ралица Паскалева
25.09.2025 Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до девето
коляно
25.09.2025 "Мисис Баба" написа автобиографичен роман
25.09.2025 Голям скандал разтърси "Игри на волята"
25.09.2025 Вижте как химиотерапията промени Кейт Мидълтън из основи
25.09.2025 Момиченце е!
предишна страница [ 1/237 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
И Сталин е бил голям веселяк :)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
11:22 / 25.09.2025
Нешка Робева: От Ванга знам, че за тези престъпления се плаща до ...
11:12 / 25.09.2025
"Мисис Баба" написа автобиографичен роман
10:26 / 25.09.2025
Трима българи и украинец заседнаха с яхтата си край частен остров...
08:06 / 25.09.2025
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
23:02 / 24.09.2025
Комар уби милионерска наследница
20:23 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
Шофьори: Карането на метри зад кола при 140 км/ч може да е последното състезание за някои водачи
09:08 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: