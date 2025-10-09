ИЗПРАТИ НОВИНА
Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:22
© Instagram
Някои може да си мислят, че е живяла в напрежение и несигурност, но Александра Тюркмен категорично опровергава това, като споделя, че е имала страхотно детство, по-затворено и по-скрито, но в никакъв случай страховито.

Израснала като дъщеря на една от най-коментираните фигури на прехода в България - Филип Найденов, известен като Фатик, младата жена успява да изгради свой път, открояващ се от този на семейството й. Александра споделя, че баща й е бил строг, но не и студен. Той е обичал да се забавлява, обичал е живота и го е живял така, както е искал. В думите й прозира една по-различна истина за публичния му образ. Зад фасадата на мъж с респектираща биография, се крие човек, който е носил щастие и хумор в своето семейство.

Въпреки че е от заможно семейството, за да оцелява Александра е принудена да работи на три места. Първата й работа е като хостеса в заведение - опит, който самата тя определя като най-голямото си житейско училище. Тюркмен завършва "Моден дизайн",  въпреки че мечтата й е да стане актриса, но майка й Адриана не вярва, че може да завърши актьорско майсторство. Упоритата хубавица обаче влиза в НАТфИЗ в класа на Стефан Данаилов. По време на изпита в края на първи курс Ламбо се обърнал към студентката си пред целия клас с думите: "Ти си хубава, но освен за конкурс за красота, за нищо друго не ставаш. Аз няма да те изгоня от класа си, но ако ти решиш, сега е моментът да си тръгнеш“.

"Направо ми разказа играта. Горд човек съм, сълзите ми напираха в очите, но успях да се стегна“, сподели Александра Тюркмен в "Черешката на тортата“ преди няколко години. Тя се амбицира и решава да остане в НАТфИЗ, като докаже на Данаилов и колегите си, че не е разглезената богата наследница и може да се справи. Във втори курс тя започва да репетира здраво и на изпита Мастера й признава, че наистина се е изненадал, че тя може да играе, и то добре. Александра обаче отива на екскурзия в Ню Йорк, влюбва се в града и остава да живее отвъд океана две години. Затова напуска НАТфИЗ.

Остава в САЩ, въпреки предупрежденията от майката, че ако го направи, издръжката приключва. Именно в Америка Александра открива най-големите си приятелства и връзки, които я съпътстват до днес.

В Ню Йорк се запознава с известната дизайнерка Ан Боуен и работи за нея 3 години - опит, който в последствие тя пренася в своя собствен бранд за кимона. Дизайните - рисува сама. Дъщерята на Фатик се определя като "гражданин на света“ - родена през 1990 г. в САЩ, живяла в България, Италия и Ню Йорк, тя споделя, че някои хора намират това за ужасно, а тя го приема като благословия. Определя себе си като "коктейл от култури“, което винаги й е помагало.

По време на Ковид пандемията през 2020 година, дизайнерката решава да се прибере за повече време в България, но в последствие не успява да се върне отново в Америка. У нас се влюбва, но за кратко. Днес Тюркмен официално живее в България.

Разказва, че баща й обичал високите скорости, а тя го е наследила. Нарича себе си Фитипалди, като легендарния автомобилен състезател.

Александра е привърженик на адреналина и високите скорости, но въпреки това призовава хората да карат разумно и да се сложи край на войната по пътищата. Неведнъж е получавала въпроси как е успяла да стане успешна без помощта на семейното наследство, а в отговор младата дизайнерка, модна инфлуенсърка и брокер на недвижими имоти споделя, че за да си успешен трябва да се запознаеш с правилните хора, а за това трябва да бъдеш много умен.

Тези запознанства - я отвеждат в Париж, където Александра прекарва време в музеите, и посещава изложби, а най-емоционалното събитие, на което е била, е мач на "Пари Сен Жермен“. На стадиона е седяла рамо до рамо с известни личности във ВИП ложата.

Наред с хубавите мигове, Александра откровено разказва и за един от най-мрачните си периоди, белязани от болка. Тя сподели пред Би Ти Ви, че е хипохондрик - страх я е дори от зъболекар, а животът я поставя пред голямо изпитание - на 8 март тази година Александра пада и удря крака си сериозно. Оказва се, че костта е натрошена и кракът й отича до неузнаваемост, а за да овладее положението, известно време пие лекарства с морфин. Следва период, в който тя е трудноподвижна и емоционално рухнала. Обикновените всекидневни действия за нея се превръщат в предизвикателство. Майка й поема грижите за нея в тези тежки моменти -Александра отива да живее при нея, защото не може да изкачва сама стълбите до жилището си. Прави си операция и в момента има пирони в крака, а скоро й предстои нова такава. Освен изпитание за тялото, тази ситуация е изпитание и за духа, смята тя. Понякога изпада в мрачни мисли обзета от усещането, че животът й е приключил. Благодарение на подкрепата от приятелите си тя успява да преодолее ситуацията.

Александра е присъствала на "белите партита“ на Пъф Деди, но твърди, че не е ставала свидетел на нищо от това, за което рапърът е подсъдим. Смята, че ако това е истина, Деди трябва да остане в затвора. Тюркмен признава, че е щастлива, че се е родила жена и иска дамите да си останат жени, а не да се превръщат в перфектни мъже, пише HotArena.


