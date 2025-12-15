ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс от "Ергенът" се стопи
"В момента хич не ми е до мъже, предпочитам компанията на мама. През януари двете ще сме в ОАЕ и ще си прекараме чудесно. Вече имам желаното от мен тегло - 50 килограма, и не се налага да мисля за отслабване преди пътуването", сподели пред "Уикенд" риалити красавицата.
И допълни, че в последните няколко месеца е яла въглехидратни храни само на обед.
