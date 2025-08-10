ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс Сърчаджиева загатна със снимка, че вече има мъж до себе си
Фотосът бързо обиколи интернет пространството, а феновете й не закъсняха с предположенията – кой е мистериозният мъж до нея? Някои предполагат, че е нова любов, други смятат, че може би става дума за близък приятел, с когото просто споделя летни емоции. Самата Алекс не е дала допълнителни подробности, но усмивката й казва достатъчно.
След трудните моменти в личния си живот, включително загубата на дългогодишния си партньор Иван Ласкин, изглежда, че чаровната актриса отново намира поводи за радост. Феновете й я подкрепят изцяло и се радват, че я виждат щастлива, жизнена и в чудесна форма. В последното си интервю за "Уикенд" актрисата обяви, че няма човек до себе си, но е готова за нова любов.
Ласкин и Сърчаджиева изкараха заедно около 15 години. Макар и връзката им да е преминавала през трудни периоди – включително проблеми с алкохола при Ласкин и периодични раздели – те остават заедно до самия край. Двойката има една дъщеря – София, която Алекс отглежда сама след смъртта на Иван през януари 2019 г. Тогава той почина внезапно едва на 48 години след тежко заболяване, вследствие на зависимостта му към алкохола. Трагедията силно разтърсва Алекс, която по-късно споделя в интервюта, че е изпаднала в тежка и продължителна депресия. Тя не крие болката си, но и показва изключителна вътрешна сила, като продължава да работи активно – в театъра, телевизията и дори в риалити формати.
През 2022 г. представи солов спектакъл по своя живот – "На живо“, който се радва на голям успех. В него тя говори за загубата, любовта, страха и надеждата, като използва собствения си живот като основа за изкуството си. До момента дъщерята на Пепа Николова не е обявявала официално нова връзка след смъртта на Ласкин. В медиите от време на време се появяват спекулации – както с известни личности, така и с напълно непознати мъже. Последната снимка от морето, на която е с тъмнокож мъж, предизвика нова вълна от интерес и въпроси дали най-сетне е допуснала някого до сърцето си.
