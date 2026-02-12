ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Алекс Сърчаджиева: Просто го нямаше
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:07Коментари (0)98
©
Александра Сърчаджиева направи едно от най-откровените признания по темата за отношенията с баща си - актьора Йосиф Сърчаджиев, с когото открай време не поддържат никаква връзка и чиято подкрепа не е имала дори в най-трудни моменти:

"Простих много отдавна. И ми е много добре. Когато простиш истински, от теб си тръгва голяма тежест, защото цялото това нещо задушава теб, а не човека, на който се сърдиш". След смъртта на майка й, когато Александра е била на 22 години, тя остава напълно сама. "Той не се включи по никакъв начин. Просто го нямаше".  

Днес вече като родител, актрисата признава, че не може да си представи живота без детето си, пише Ретро.


Още по темата: общо новини по темата: 3357
12.02.2026 200 € на човек за 2 дни прибира д-р Емилова за готварски курс
12.02.2026 Д2 се завръщат ударно
12.02.2026 Кърт Кобейн е бил убит?
12.02.2026 Риалити звезда легна под ножа
12.02.2026 Момичета от предишния епизод на "Ергенът" влизат в риалитито
12.02.2026 Голямата любов на Слави Трифонов стана козметичка
предишна страница [ 1/560 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трифон Зарезан и Свети Валентин 2026
Борислав Михайлов в болница с инсулт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: