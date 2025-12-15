Алекс Раева лъжела много, дори и за бюста си

© Александра Раева трогна с емоционално послание към майка си – актрисата Наталия Бардская, навръх рождения й ден на 19 ноември. Певицата, която в последно време се изявява успешно и в стендъп комедията, написа милите думи в социалната мрежа и показа общи кадри с майка си от различни етапи от живота им.



Двете имат силна връзка, особено след загубата на Илия Раев – бащата на Алекс, също актьор. Спомени за комични и сърцераздирателни моменти свързват дамите в миналото, като и преди, и днес смехът преобладава в отношенията им.



"Ти си жената, чиито гласове са озвучавали половината филми в България, а вкъщи – целия ми живот. Благодарение на теб знам кое е правилното, кое е смешното и кое не бива да казвам пред хората (но понякога пак го казвам). Макар здравето понякога да се опитва да ти прави номера, умът ти си е като на 40-годишна – бърз, остър и винаги готов за шега. А нашето ежедневие днес е като мини-ситком: аз се грижа за теб, ти се шегуваш с мен, и накрая пак ти побеждаваш", сподели певицата, която пък празнува своя 45-ти рожден ден на 24 септември.



Наталия Бардская била подкрепяща майка за подрастващата Алекс, а понякога и взискателна. Актрисата добре се ориентирала кога да я побутне, за да направи правилния избор, и да наблегне над важните неща, както и кога да е по-изискваща. Наталия Бардская обаче никога не се поблазнила да насочи Алекс към своя несбъдната мечта. Затова певицата силно оценява усилията и влиянието на майка си. Алекс е изтъквала, че това, което е постигнала, дължи тъкмо на нея и правилното й родителско усещане.



Сред най-колоритните случки на тийнейджърката Алекс и майка й вероятно е тази със самоубийството с витамин С. Бъдещата певица прибягнала до това крайно действие, водена от тенденцията да лъже за всичко и непрекъснато. Алекс се смятала за неуловима, но вече като голяма разбрала, че всички знаели, че лъже. А тя си измисляла истории и пред приятелите си, и пред майка си. Така един ден бъдещата певица решила да се подсигури с план при следващото скарване с майка си.



В аптеките по онова време, припомняла е Алекс, имало само няколко вида хапчета. Тя си купила блистер с витамин С и преместила хапчетата в кутийка, иначе майка й можела да ги разпознае. Освен това, Алекс преценила, че подрънкващите в кутийката хапчета биха засилили драматичния ефект в правилния момент. Когато той настъпил, а именно новият скандал с майка й, бъдещата певица театрално обявила да не я търсят, защото ще се самоубива и се затворила в стаята си.



Майка й, разбира се, влетяла и тогава Алекс преминала към второ действие - свличане по стена, падане, рев и тракане на витамин С в кутийката. Вместо очаквания ефект, Алекс получила "жесток хилеж" от страна на майка си, което вече като възрастна през смях е определяла като "адски унизително".



Майка й вероятно много се е забавлявала и с историята за това как шестокласничката Алекс изневиделица се появила в училище с бюст, който не няма как да бъде незабелязан. Особено, ако се е появил изведнъж.



"В пубертета се чувствах женствена, но всъщност бях трътлесто момиче, което нямаше общо с вътрешното ми усещане", признавала е Алекс. Това по принцип поражда комплекси, които ако не превърнеш някак в свой позитив, могат да ти навредят.



Тя си направила бюст, като сложила сутиен на сестра си и го запълнила с чорапогащници на майка си. С новата си визия Алекс вече се чувствала по друг начин. Станала по-уверена, дори имала самочувствие на зряла жена, както е коментирала с усмивка, и в резултат даже си повишила успеха. Всичко вървяло чудесно, докато един ден Алекс не забравила гърдите си вкъщи. Осъзнала за пропуска чак в училище. Нямало какво да направи, освен да приеме, че всички са забелязали, че бюстът й е по-различен. Алекс обаче веднага съобразила, че много бързо трябва сама да си измисли прякор, за да предотврати това друг да й лепне по-неприятен. Тогава й хрумнало да се обяви за Али Цомбата от "Младост".



И след тази случка, Алекс не спряла да лъже. Направила го, когато едно момиче отказало да й стане приятелка с довода, че много лъже и има мустак. Бъдещата певица знаела, че има окосмение над горната устна, което баща й "миловидно наричал мъхче", но си било мустак. "Цял живот ще съм й благодарна, защото ме отучи от лъжата", споделяла е Алекс за катарзиса, който думите на връстничката й предизвикали у нея. След това нещата й потръгнали, но не е ясно дали защото е спряла да лъже или защото си махнала мустака. Изводът обаче е, че на най-много, признавала е Алекс, са я научили моментите като този, в които са й казвали истината. Затова тя се осмелява да бъде откровена с тези, за които знае, че това може да им повлияе положително.



Алекс е завършила две средни образование - музикално училище с пиано и оперно пеене и техникум по текстил. После се дипломирала в Художествена академия, специалност интериорен дизайн. Тя била в първи курс, когато майка й я изненадала с новината, че я е записала на кастинг за беквокалистки в "Шоуто на Слави", което се излъчваше по Би Ти Ви. Алекс не била гледала предаването, така че майка й трябвало да й разкаже за него и водещия. "Каза ми, че Слави много обичал бели чисти обувки. Чула го била от една приятелка, която работела в гардеробната на предаването.



"Леля ти Инга каза, че обичал много бели обувки, чисти. Бързо се обаждам на една съученичка, защото нито бели обувки имам, нито чисти... Даде ми едни бели маратонки, а аз си казах: "Дай да заложа цялата да съм в бяло за по-сигурно!", разказвала е Алекс Раева.



Благодарение на майка си, а и на баща си, певицата не се главозамаяла от славата, която я застига буквално за ден, след като станала беквокалистка с Деси Добрева в "Шоуто на Слави". Тъй като родителите й са актьори, Алекс от малка познавала артистична им среда, в която имало много известни личности. Като дете певицата не приемала присъствието им в компанията на родителите й като нещо изключително, още повече, че и те никога не се звездеели.



Алекс напуска екипа на Слави Трифонов с желанието да гради самостоятелна кариера. Певицата обаче не се занимава само с музика, а и с мода. Позната е и като водеща с Мария Игнатова на предаванията "България търси талант" по Би Ти Ви и "Екс Фактор" по Нова тв. Алекс е била и сред детективите в предаването "Маскираният певец" по Нова тв и е участвала в много от епизодите на шоуто "С Рачков всичко е възможно" – пак по Нова тв. През 2024 г. певицата водеше с Кради Радков "Денсинг Старс" по Би Ти Ви. В последните години се реализира и в стендъп комедията, пише HotArena.