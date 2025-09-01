ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Алекс Гърдева с тежко признание за голяма загуба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:08Коментари (0)1166
©
Александра Гърдева остана в съзнанието на зрителите като една от най-колоритните участнички в първия сезон на "Ергенът". Още в началото тя бе сочена като фаворитка за сърцето на Виктор Стоянов, но неочаквано сама реши да напусне шоуто - ход, който й донесе повече позитиви, отколкото загуби. Името й стана разпознаваемо, а тя самата използва тази популярност, за да развие свои нови проекти.

По-късно обаче риалити звездата се включи в друг формат – "Къщата на инфлуенсърите", онлайн вариант, напомнящ на "Биг Брадър". Там публиката видя различна страна на Алекс - емоционална, нестабилна и склонна към истерии. Това шокира част от зрителите, които до този момент я възприемаха като по-уравновесена. Иронията е, че Гърдева се изявява като психотерапевт, при положение самата тя има нужда от доста работа върху реакциите си.

В личен план Александра също премина през доста турбуленции. В подкаст тя призна, че е приключила връзката си с фитнес инструктора Ивайло Белев. Двамата много се обичали и дори обмисляли дете, но несходството в характерите им надделяло и любовната история завършила без щастлив край. Брюнетката, която скоро ще навърши 38 години, признава, че сериозно се замисля за наследник, но не и на всяка цена. "Искам първо да срещна голямата любов и човек, който ме разбира", споделя тя.

За съжаление, Гърдева вече е преживяла две загуби – два спонтанни аборта на ранен етап, когато е правила опити за бебе с партньора си преди Ивайло. Лекарите я успокоявали, че подобни случаи не били рядкост и че до три спонтанни аборта се приемали за "нормални". Но Алекс не се задоволила с този отговор и започнала да търси причината. Когато с Ивайло започнали да говорят за дете, тя се подложила на всички възможни изследвания. Тогава разбрала, че организмът й не усвоява правилно стандартната фолиева киселина, толкова важна в началните етапи на бременността. За нейния случай е нужна специална форма на витамин B9, която се възприема по-добре от тялото. Днес Гърдева е убедена, че проблемът е преодолим и вярва, че щом срещне правилния човек, мечтата й за бебе ще се сбъдне.

Преживените разочарования в любовта насочват риалити звездата към психологията – сфера, в която тя вече работи, дори наскоро издаде книга. Част от публиката й съчувства и вижда в нея вдъхновяващ пример за жена, която се изправя след паданията. Други обаче са критични и я определят като "самонабедила се психоложка", която първо трябва да овладее собствените си емоции, преди да помага на чуждите. Факт е обаче, че Александра продължава да бъде интересна личност, предизвикваща полюсни коментари  – жена, която умее да провокира, но и да печели внимание. А дали скоро ще намери любовта и мечтаното майчинство тепърва ще разберем.


Още по темата: общо новини по темата: 1064
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
предишна страница [ 1/178 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Как филмът "Следи от хора" обра всички награди за късометражно ки...
16:51 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Нова скандална водеща в "Преди обед", Зейнеб и Франциска - аут
09:43 / 01.09.2025
Над 400 евро само за ферибот, дори и гърците вече изоставят собст...
09:13 / 01.09.2025
Човекът, който започна най-опустошителната война в историята на ч...
08:58 / 01.09.2025
Родена е на днешния ден преди 69 години, никой не знае цялото й и...
08:32 / 01.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
Първа лига сезон 2025/26
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: