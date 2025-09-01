Алекс Гърдева с тежко признание за голяма загуба

© Александра Гърдева остана в съзнанието на зрителите като една от най-колоритните участнички в първия сезон на "Ергенът". Още в началото тя бе сочена като фаворитка за сърцето на Виктор Стоянов, но неочаквано сама реши да напусне шоуто - ход, който й донесе повече позитиви, отколкото загуби. Името й стана разпознаваемо, а тя самата използва тази популярност, за да развие свои нови проекти.



По-късно обаче риалити звездата се включи в друг формат – "Къщата на инфлуенсърите", онлайн вариант, напомнящ на "Биг Брадър". Там публиката видя различна страна на Алекс - емоционална, нестабилна и склонна към истерии. Това шокира част от зрителите, които до този момент я възприемаха като по-уравновесена. Иронията е, че Гърдева се изявява като психотерапевт, при положение самата тя има нужда от доста работа върху реакциите си.



В личен план Александра също премина през доста турбуленции. В подкаст тя призна, че е приключила връзката си с фитнес инструктора Ивайло Белев. Двамата много се обичали и дори обмисляли дете, но несходството в характерите им надделяло и любовната история завършила без щастлив край. Брюнетката, която скоро ще навърши 38 години, признава, че сериозно се замисля за наследник, но не и на всяка цена. "Искам първо да срещна голямата любов и човек, който ме разбира", споделя тя.



За съжаление, Гърдева вече е преживяла две загуби – два спонтанни аборта на ранен етап, когато е правила опити за бебе с партньора си преди Ивайло. Лекарите я успокоявали, че подобни случаи не били рядкост и че до три спонтанни аборта се приемали за "нормални". Но Алекс не се задоволила с този отговор и започнала да търси причината. Когато с Ивайло започнали да говорят за дете, тя се подложила на всички възможни изследвания. Тогава разбрала, че организмът й не усвоява правилно стандартната фолиева киселина, толкова важна в началните етапи на бременността. За нейния случай е нужна специална форма на витамин B9, която се възприема по-добре от тялото. Днес Гърдева е убедена, че проблемът е преодолим и вярва, че щом срещне правилния човек, мечтата й за бебе ще се сбъдне.



Преживените разочарования в любовта насочват риалити звездата към психологията – сфера, в която тя вече работи, дори наскоро издаде книга. Част от публиката й съчувства и вижда в нея вдъхновяващ пример за жена, която се изправя след паданията. Други обаче са критични и я определят като "самонабедила се психоложка", която първо трябва да овладее собствените си емоции, преди да помага на чуждите. Факт е обаче, че Александра продължава да бъде интересна личност, предизвикваща полюсни коментари – жена, която умее да провокира, но и да печели внимание. А дали скоро ще намери любовта и мечтаното майчинство тепърва ще разберем.