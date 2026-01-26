Албена Вулева избяга в Дубай

© Екзотичен Дубай, слънце и любов - така изглежда последното бягство на бившата телевизионна водеща Албена Вулева, която отново прикова вниманието. Русата провокаторка е на почивка в арабския мегаполис в компанията на актуалния си мъж.



На кадрите от Дубай, които Вулева сподели в инстаграм, с приятеля й изглеждат спокойни и в добро настроение. Те позират прегърнати на плажа, а емблематичният хотел "Бурж Ал Араб" е на заден план. Очевидно връзката на Албена вече е стабилна и е преминала фазата на неангажиращия флирт.



Бившата водеща и гаджето й разговарят основно на руски език. Именно това подхранва предположенията, че загадъчният мъж е от руски произход, макар че е по-мургав от Албена и с по-груби черти. Част от последователите й дори побързаха да отбележат, че визуално напомня на украинския президент Володимир Зеленски – сравнение, което бързо се превърна в тема за коментари и шеги.



Екскурзията до Дубай не е първото романтично пътуване на двойката. Албена и гаджето й обичат да пътешестват и редовно сменят дестинациите. Неотдавна бяха в Румъния, а преди това са обикаляли различни точки из Европа. За Вулева пътуванията винаги са били начин на живот, а не просто бягство от ежедневието – нещо, което очевидно споделя и настоящият й партньор.



Любовната им история започва в Кипър. От няколко години блондинката живее и работи като рецепционистка в местен хотел. Именно там съдбата я среща с чужденеца, който постепенно успява да спечели вниманието й. Първоначално тя не вярвала, че от тази връзка ще излезе нещо сериозно. По-скоро гледала на отношенията като на начин да си запълва времето и да внесе малко емоция в живота си далеч от България. Както често се случва обаче, нещата неусетно се задълбочили.



Любопитен детайл около личния живот на Албена е и темата за религията. Тя уж прие мюсюлманската вяра, но последните й действия сякаш опровергават това. Вулева открито се готвеше да празнува Коледа, украси дома си за Рождество Христово и не скри празничното си настроение – още едно доказателство, че обича да изненадва и да върви срещу очакванията.



Макар че наскоро чукна 50 години, бившата водеща на незабравимото "Сигнално жълто" категорично заявява, че мъжкото внимание към нея изобщо не е намаляло. Тя се шегува, че няма отърване от ухажори, особено в Кипър. "Нямам никаква мира от тези кипърски мъже... Често ме бъркат за рускиня, защото смятат, че ако една жена е хубава, то задължително е от Москва или Санкт Петербург. Затова не се връзват на лъжите ми, че съм туркиня. Та така... Съществувам си тук под прикритието на руска туристка и обирам покани за кафета. Добре че почти за нищо не ми се налага да плащам – кавалерите са достатъчно щедри", разказва с типичния си хаплив хумор авторката на "Сигнално жълто“.



Сред обожателите обаче се откроил именно настоящият й партньор – мъжът, който успял не просто да я впечатли, а да я задържи. След раздялата с бившия си – фитнес инструктора Недик Недев, Албена дълго време беше сама и особено предпазлива в контактите си. Едва сега се осмели да афишира нова връзка, макар и твърде сдържано.



Тя остава потайна, но хора от обкръжението й шушукат, че отношенията с гаджето й се развиват повече от прекрасно, пише HotArena.



Вулева от години искаше връзка с чужденец – мечта, която вече е реализирана. Самата тя неведнъж е изразявала разочарованието си от българските мъже, които според нея били мързеливи и изключително стиснати. В този смисъл изборът й изглежда напълно логичен и добре обмислен. Говори се дори, че настоящият й приятел й е предложил брак, но Албена категорично отказала. Причината – не искала да минава под венчило за втори път. Тя вече има един брак зад гърба си с бизнесмена и собственик на чейндж бюра Валери Вулев. Макар съюзът им да приключва скоро след сватбата, Албена запазва фамилията му, с която става популярна. Блондинката не крие, че е била привлечена от по-възрастния Валери заради търсенето на бащина фигура – нещо, което й е липсвало от дете.



Вулева е израснала само с майка си Людмила Захажаева, а с баща си Валентин Николов прекъсва контакт още в ранна възраст. "Нищо не изпитвам към този човек! Не съм го търсила и не виждам смисъл да го правя", категорична е тя. Също толкова откровена е и по темата за децата. Бившата водеща никога не е крила, че не желае да бъде майка. "Не искам да създавам семейство и да имам деца. Аз съм съвсем различен тип. Вълнуват ме други неща", заявява тя и допълва, че не иска да бъде една от онези изнервени и недоволни майки, които раждат "защото така трябва".



С днешна дата Албена изглежда по-спокойна и уверена от всякога с мъж до себе си, с когото споделя страстта си към пътуванията, далеч от клишетата и обществените очаквания. Дали загадъчният й любим ще остане в сянка още дълго или тя ще реши да разкрие повече за него, предстои да видим.