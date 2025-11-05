ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
Това разкри сестрата на Албена - Ина, която с нейния съпруг Андрей Лутай са треньори на най-добрата ни състезателка Александра Фейгин, пред БНР.
"Това не се е случвало от 10 години. Децата са много респектирани и много се вълнуват. Искат да покажат най-доброто, на което са способни", обяви Ина Лутай.
Турнирът стартира днес в Зимния дворец.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
Рачков в прегръдките на две красавици, едната не е неговата
11:12 / 05.11.2025
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Ноември преобръща с краката нагоре живота на някои зодии
08:59 / 05.11.2025
Сезонна закуска, която да приготвите за няколко минути, преди да ...
08:04 / 05.11.2025
Поверие гласи, че ако днес залезът бъде ярък, ни очаква лошо врем...
08:02 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 години
09:37 / 03.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS