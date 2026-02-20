ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Ал Пачино - в потресаващо състояние
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:15Коментари (1)1487
©
Холивудската звезда Ал Пачино притесни феновете си, след като се появи на публично място с почти неузнаваем външен вид. 85-годишният носител на "Оскар“ изглеждаше забележимо отслабнал, небръснат и с рошава коса. Той посети студио в Лос Анджелис, облечен в дълго тъмносиньо палто и шапка в същия цвят. Какво се случва с актьора?

Видяха го да стиска ледено кафе за вкъщи, телефона си и слушалки, докато се разхождаше с антуража си, изглеждайки в добро настроение.

Появата на Пачино се случва почти седмица след като той отдаде почит на покойния Робърт Дювал, с когото двамата си партнираха в  "Кръстникът II“ Робърт Дювал си отиде на 95-годишна възраст. 

"Беше чест да работя с Робърт Дювал“, сподели актьорът ветеран за своя колега.

Рядката поява навън на Пачино предизвика и слухове, че може би е възобновил романса си с майката на двегодишния си син, Нур Алфалах. Двамата били забелязани забелязани заедно на парти в Бевърли Хилс. На частното събитие са присъствали ощ актьорите Леонардо ди Каприо, Саша Барън Коен и Кевин Костнър.

Нур Алфала е продуцент с магистърска степен по филмово производство. Неотдавна на филмовия фестивал в Сънданс беше премиерата на първия ѝ филм "Малка смърт", който изследва опиоидната криза в Америка и последиците от нея. Двамата с Ал Пачино живеят отделно, но се виждат често - Алфала живее с бебето в новата си вила и се опитва да съчетава грижите за него с професионалния си живот.

При едно от излизанията им във ВИП заведението в Западен Холивуд, фотографите не само ги заснемат, но успяват и да им зададат щекотливия въпрос дали още са заедно. Нур Алфалах отговори малко нахално, без да даде директно потвърждение.

"Заедно сме всеки ден! Кой не иска да бъде заедно с него? Той е най-готиният човек."

Преди да посрещне сина им Роман, Ал Пачино вече беше баща на три деца: Джули Мари, родена през 1989 г. и близнаците Антон Джеймс и Оливия Роуз, родени през 2001 г.

Определено изненадан от бременността на Нур Алфала, 83-годишният актьор поиска да бъде направен тест за бащинство. И резултатите бяха много ясни: Ал Пачино наистина щеше да стане баща за четвърти път. "Имам много деца. Но е наистина специално, че това се случва в този момент", каза той пред "Дейли мейл", като заяви, че е "развълнуван" от перспективата да посрещне своя малък Роман.

Според Page Six, който има достъп до документи, свързани с раздялата, съдия от Лос Анджелис е наредил на актьора да направи първоначално плащане в размер на 110 000 долара на Нур Алфала. След това той ще трябва да ѝ изплаща месечна сума в размер на 30 000 долара, пише ladyzone.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 3471
20.02.2026 Боби Манекена и Нина Пиленцето са разделени
20.02.2026 Невероятно, но факт: Дъщерята на холивудски звезди работи на 4 места, за да издържа детето си
20.02.2026 Днес на 51 става една от най-красивите българки
20.02.2026 Азис си сложи 600 кубика силикон
20.02.2026 Особена благословия за 4 зодии днес
20.02.2026 БНТ с нов генерален директор, Емил Кошлуков аут
предишна страница [ 1/579 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Само не става ясно как точно стана баща преди няколко месеца...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Любимото предаване на българите се завръща в ефир с една промяна
10:20 / 20.02.2026
Световноизвестен актьор от "Анатомията на Грей" и "Еуфория" почин...
08:50 / 20.02.2026
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026
Известна българка с шесто внуче, слезе от кола за 250 хиляди евро...
14:04 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално
09:50 / 18.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19:45 / 19.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи 
12:46 / 19.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
България в еврозоната
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: