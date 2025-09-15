Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София

© Китодар Пламенов Тодоров е български актьор. Роден е на 15 септември 1974 г. в София. Завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1998 г.



Познат е на публиката с предаванията "Пътеводител на историческия стопаджия“, "Сладко отмъщение“, "Пълна лудница“ и други, а и с YouTube поредицата си "Петък точно в пет“, където той приема образа на български граждани, олицетворяващи архетипите на българския манталитет.



Той също така е и рекламно лице на "Амстел“ и "Хенди“. От 12.11.2019 г. е автор на Gaming stream канал – KITOGAMING.