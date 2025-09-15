ЗАРЕЖДАНЕ...
|Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
Познат е на публиката с предаванията "Пътеводител на историческия стопаджия“, "Сладко отмъщение“, "Пълна лудница“ и други, а и с YouTube поредицата си "Петък точно в пет“, където той приема образа на български граждани, олицетворяващи архетипите на българския манталитет.
Той също така е и рекламно лице на "Амстел“ и "Хенди“. От 12.11.2019 г. е автор на Gaming stream канал – KITOGAMING.
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
14:40 / 15.09.2025
Мечка се разхожда по улиците на Ловеч
13:25 / 15.09.2025
Връхлита ни нова порция магнитни бури
10:10 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Колоритен бизнесмен с пиперлив език днес става на 69
08:51 / 15.09.2025
08:51 / 15.09.2025
Честито на Нети!
19:46 / 14.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
