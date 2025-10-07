Актрисата с една от най-странните фамилии днес става на 50

© Анастасия Ингилизова е българска актриса. Родена е на 7 октомври 1975 година в София. В семейството си е единствено дете. В периода 1993-1997 година учи актьорско майсторство в НАТФИЗ при Крикор Азарян, Тодор Колев и Николай Поляков.



В различни периоди играе на сцените на "Сатиричния театър", "Ла Страда" и Театър 199, а към 2011 година е в трупата на Театър "Българска армия“. Има дете от актьора Деян Донков, което е наречено на баща си.



През 2013 получава наградата "Икар“ на Съюза на артистите в България "за поддържаща женска роля“: за (Перонела) в "Декамерон“ по Джовани Бокачо, реж. Диана Добрева, Театър "Българска армия“.