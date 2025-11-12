ИЗПРАТИ НОВИНА
Актриса от любим за българите сериал пристига у нас
16:21
©
Актрисата Катрин Кели Ланг, позната като Брук от сериала "Дързост и красота“, идва в София. Тя ще бъде отличена на утрешната церемония Women of the Year на списание Glamour, България, информират организаторите.

Повече за пътя към славата на Катрин Кели Ланг

Катрин Кели Ланг става известна по цял свят с ролята си на Брук Логан в сериала "Дързост и красота“ (CBS), тя участва в него от началото на 23 март 1987 г. 64-годишната Ланг е родена в Лос Анджелис, майка й също е актриса, а баща й е олимпийски шампион на ски скокове. Майка е на три деца – двама сина и една дъщеря. Участвала е в редица други филми и сериали, а в момента работи по нов филмов проект, чийто снимки стартират веднага след посещението й в България. Актрисата е отдадена на спорта, в свободното си време се занимава с конни надбягвания, колоездене и триатлон.

В последните години актрисата се вълнува от идеята за промяната и вътрешната сила на жените. Тя споделя, че след повече от 35 години в ролята на Брук Логан, усеща нуждата да преоткрие себе си извън образа, с който е станала световноизвестна. "Промяната не означава да изтриеш миналото, а да му позволиш да те направи по-мъдра“, казва тя. Допълва, че вече избира проекти, които имат за нея лично значение и вдъхновение.

Новият проект, с който се е захванала популярната звезда от малкия екран, е създаването на модна колекция от спортни и ежедневни дрехи, вдъхновена от любовта ѝ към активния начин на живот. Тя подчертава, че предпочита устойчиви материали и минимализъм в дизайна. Ланг споделя, че истинският успех идва, когато човек намира баланс между работа, семейство и себе си — и че щастието не е резултат, а ежедневен избор, пише actualno.


