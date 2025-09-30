Ако някой от тях изневери на другия, плаща огромна сума пари

© Историята на връзката между Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс винаги е привличала вниманието. През ноември 2025 г. актьорската двойка ще отбележи двадесет и петия си юбилей от сватбата. За Холивуд подобна дата звучи почти невероятно.



Бракът им преживя не само филмови успехи и радостни събития, но и сложни изпитания. Мнозина пък обясняват "семейното дълголетие“ с хитро съставен брачен договор.



Двамата се запознават през 1998 г. на филмов фестивал във Франция. Дъглас, който вече има статут на призната звезда, веднага заявява, че иска да бъде баща на децата на тази жена. Думите му може да са прозвучали дръзко, но две години по-късно той изпълнява обещанието си – те се женят в Ню Йорк през 2000 г.



Това събитие получава статута на "сватбата на годината“ благодарение на луксозната локация (сватбата се провежда в хотел Plaza), тоалета на булката и многобройните гости – знаменитости от Холивуд.



Животът на двойката не е бил безоблачен. През 2010 г. Майкъл е диагностициран с рак на гърлото. По същото време синът им е осъден на няколко години затвор. Година по-късно Катрин преминава курс на лечение от биполярно афективно разстройство. Болестта на Майкъл, трудностите, свързани с психическото състояние на Катрин, и прекомерното обществено внимание поставят семейството под заплаха.



През 2013 г. Майкъл Дъглас обявява намерението си да прекрати брака. Той обяснява това с факта, че не може да издържи на напрежението, причинено от болестта на съпругата му и нейната депресия. Въпреки това съпрузите успяват да преодолеят кризата. Няколко месеца по-късно двойката се събира отново. В интервюта актрисата неведнъж е подчертавала, че тайната на брака им е уважението и способността да се смеят заедно.



Легендите за здравината на техния съюз често не се свеждат само до романтични детайли. В медиите редовно се появяват слухове за брачен договор, в който има клауза за вярност. Смята се, че Катрин е настояла за специално условие: ако Майкъл си позволи изневяра, тя ще получи голяма парична компенсация. А нейният съвместен живот също се заплаща.



Точните суми в публикациите се различават, но най-често се споменава един милион долара за всяка година брак. Има и информация, че ако Майкъл Дъглас се окаже неверен, Катрин Зита-Джоунс ще получи допълнително 5 милиона долара към договорената годишна сума от около 2,8-3 милиона долара. С други думи, договорът не просто защитава имуществото и финансовите интереси, а установява материален стимул за спазване на верността.



Важно е да се разбере, че за знаменитостите брачните споразумения не са прищявка, а начин за регулиране на възможни имуществени спорове. В Холивуд разводите струват скъпо и юристите се стараят да предвидят всички сценарии. Затова, дори клаузата за невярност да изглежда като вестникарска сензация, самата двойка действително има договор, който защитава и двете страни.



Въпреки това честността в брака им едва ли се обяснява единствено с юридически формулировки. Четвърт век съвместен живот е резултат от сложна работа върху отношенията. Те са успели да запазят общи интереси, семейни традиции и не са позволили на кариерата да разруши личния им живот. И ако договорът е изиграл своята роля, то тя е по-скоро в това, че е помогнал да се установят рамки още в началото, но не е станал основният инструмент за запазване на съюза.



Историята на Майкъл и Катрин не е единственият пример, в който знаменитости поверяват на юристи най-интимните страни от личния си живот. В Холивуд подобни споразумения са се превърнали почти в норма.



Така например, според слуховете, Джесика Бийл и Джъстин Тимбърлейк са включили в брачния си договор клауза, според която изневярата ще му струва глоба от половин милион долара. Ким Кардашиян и Кание Уест също са определили предварително подялбата на имуществото, за да избегнат дълги съдебни дела. А Бионсе и Джей Зи се твърди, че са определили суми за компенсация за всяко дете.



В САЩ брачните договори се регулират на щатско ниво и тълкуването на условията може силно да варира. В Калифорния например съдилищата най-често пренебрегват клаузи, свързани с личния живот на съпрузите, считайки ги за нарушение на свободата. В други щати обаче подобни условия се признават за валидни, ако страните са подписали документа доброволно и в присъствието на юристи.



Дори и най-подробните правни документи не са в състояние да задържат една двойка заедно, ако уважението и желанието да бъдат заедно изчезнат. Ето защо бракът на Майкъл Дъглас и Катрин Зита-Джоунс остава преди всичко история за взаимна подкрепа, а едва след това – пример за хитроумни юридически формулировки, пише woman.bg.