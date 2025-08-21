Агент Тенев приет по спешност в болница

© В последната година Иван Тенев, по-известен като Агент Тенев, не се чувства добре здравословно и няколко пъти е приеман в болница. Тези дни той отново постъпи в лечебно заведение. Светският хроникьор сам разкри това в пост във Фейсбук:



"Отново ме вкараха в болница – този път в спешното на Военна! Ще ме тъпчат със системи!!! После не знам!!! Лошо!"



Това признание предизвика вълна от съпричастност от страна на музикалната гилдия. Много изпълнители, за които 73-годишният Иван Тенев е писал текстове за песни, го окуражиха да не се предава и му пожелаха бързо възстановяване.



"Ванка, стискам палци, приятелю!" – написа Нели Рангелова, "Не е лесно, но вярвай и се моли на Бог да ти изпрати изцеление! Обичаме те! Бъди силен, миличък!" – окуражи го Петя Буюклиева, а Снежи от група "Трик" сподели: "Ванка, ти си единственият ни Вселенски Агент! Така че до скоро. Очакваме те излекуван! С теб сме!".