|Адвокатка остави Ники Кънчев без думи
Заслугата е на адвокат Юлия Кръстева от Варна, която плени публиката не само със знанията си, но и с неподправено чувство за хумор и завиден усет към импровизация.
Кръстева използва два жокера, единият от които бе нейният син Михаил, и без усилие стигна до въпрос за 5000 лева. Там трябваше да посочи кой актьор държи рекорда за най-дългата благодарствена реч в историята на наградите "Оскар". Опциите бяха Ейдриън Броуди, Джейми Фокс, Шон Пен и Дензъл Уошингтън.
След известни колебания тя се довери на Ники Кънчев, който уверено посочи Броуди, и продължи напред.
На въпроса за 10 000 лева – "Коя държава няма официална столица и някога е била една от най-богатите в света заради фосфатите от гуано?" (варианти: Бруней, Науру, Перу, Фиджи) – Юлия предпочете да се откаже.
Любопитното е, че извън играта тя маркира Науру, което се оказа и верният отговор.
Въпреки пропуснатата възможност, Кръстева напусна играта усмихната – със спечелени 5000 лева, но и с уважението на водещия и публиката, които я аплодираха за бързия ум и самоиронията ѝ, пишат от Блиц.
