Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?

© "Дълго време се чудех какъв смисъл се влага в израза "Абе той работи директор на водопад", докато не се загледах в пеналистите на Гала, в сутрешния й формат "На кафе".



И заплати, и то добри получавали въпросните, за да говорят общи и скучни баналности, по предварително написан им сценарий, а след като си изпият кафето и обядват, пак там, в 13 часа да са си вече вкъщи, готови за следобеден сън.



А някои казват, че развитото социалистическо общество било химера, след като има толкова конкретни проявления и в днешно време".



Мнението е на пловдивския адвокат Тодор Кръстев.