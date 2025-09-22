ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат от Пловдив: И тези хора взимат пари?
И заплати, и то добри получавали въпросните, за да говорят общи и скучни баналности, по предварително написан им сценарий, а след като си изпият кафето и обядват, пак там, в 13 часа да са си вече вкъщи, готови за следобеден сън.
А някои казват, че развитото социалистическо общество било химера, след като има толкова конкретни проявления и в днешно време".
Мнението е на пловдивския адвокат Тодор Кръстев.
