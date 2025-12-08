Адвокат нарече Петя Буюклиева "посредствена и с истеричен стил на пеене"

© Найден Стоянов вещо подведе Петя Буюклиева в "Пееш или лъжеш“. Тя го избра за победител в шоуто. Той спечели 5 бона. Мария Игнатова и Иван, също бяха категорични, че той пее, но самия Найден няма и грам певчески талант.



"Посредствената и с истеричен стил на пеене Петя Буюклиева избра за финал на шоуто "Пееш или лъжеш" объркан и възпълничък представител на градското безделие, с глас на мутиращ хипопотам, вместо суперталантливото 13 годишно дете. Това е положението, "талантите" се привличат", написа по този повод адвокат Тодор Кръстев.