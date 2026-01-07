ЗАРЕЖДАНЕ...
|8 са най-богатите храни на пробиотици
Кои са най-богатите на пробиотици храни?
Кисело зеле
Ферментиралото кисело зеле е изключителен доставчик на пробиотични бактерии, които поддържат здравето на бактериите в червата, имунната система, стимулират оздравителните процеси в клетките на всички тъкани. Освен това киселото зеле има противовъзпалителни свойства.
Банани
Бананите са пробиотична храна, особено ако не са добре узрели. По-зелените банани, които все още нямат следи от кафяви петна, подсказващи гниене и узряване, са изключително наситени с пробиотични бактерии. Те са много богати и на фибри. Ежедневната консумация на банани стимулира храносмилането, поддържането на здрав микробиом в червата и лигавиците, подобрява работата на нервната система, сърцето, имунната система.
Ябълков оцет
Ябълковият оцет е още един пример за неочаквана пробиотична храна. Той съдържа изключително много пробиотични бактерии благодарение на ферментиращите процеси, чрез които се добива. Полезен е за имунната система, сърцето, костите, тъканите, нервната система, храносмилането, стимулирането на ензими, както и подхранването на бактериите в червата.
Хляб с квас
Хлябът с квас съдържа много пробиотични бактерии. Причината е, че квасът се добива именно чрез ферментационни процеси, при които полезните бактерии в него се размножават. Хлябът с квас е много полезен не само за храносмилането и червата, но той е и високопротеинов, нисковъглехидратен и с по-малко количество калории от всички останали. Има свойството да поддържа стабилни нива на кръвна захар и холестерол. Той е най-полезният избор, който можете да направите сред тестените изделия.
Тъмен шоколад
Тъмният шоколад е пробиотична храна, която подпомага работата на червата. Полезен е и заради наличието на антиоксиданти в състава си, които се борят с възпаленията в тъканите. Те намаляват риска от хронични заболявания. Черният шоколад стимулира секрецията на серотонин, който ви прави по-щастливи.
Сирене котидж
Сиренето котидж е прекрасна пробиотична и високопротеинова храна. То е чудесен начин да подхраните чревната си флора, но и да поддържате фигурата си в норма. То заедно с останалите видове меки неузрели сирена е прекрасен източник на пробиотици.
Кисело мляко
То е още една много полезна пробиотична храна. Ферментиралата природа на киселото мляко го насища с полезни бактерии, здравословни за червата, стомаха, лигавиците, имунната система, тъканите. Киселото мляко е винаги чудесна идея за здравословна закуска.
Чесън
Чесънът е известен като природен антибиотик. Той е и пробиотична храна, тъй като съдържа пробиотични бактерии и изобилие от фибри, които действат като пребиотик, подхранвайки чревната флора. Чесънът е незаменим заради множеството си полезни свойства за здравето, включително борба с възпаленията, стимулиране на имунитета, ускоряване на оздравителните процеси, регенерацията и деленето на клетките.
