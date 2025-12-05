© виж галерията Звездата от "Сексът и градът“ Ким Катрал се е омъжила за своя любим Расел Томас на тайна церемония. Избраникът на актрисата е с 14 години по-млад от нея. Двойката организира скромна церемония в Лондон, ексклузивни кадри от която са публикувани от списание People.



За Катрал това е четвъртият брак. Булката е избрала костюм от Dior за тържественото събитие, допълвайки визията си с шапка, украсена с роза.



Двойката е заедно от почти десет години. Те не са бързали да обявят официално връзката си. На интимната церемония са присъствали 12 души – най-близките хора на влюбените.