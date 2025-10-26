ЗАРЕЖДАНЕ...
|6 съвета за бърза адаптация към новото време
Ето 6 ценни съвета за бърза и лесна адаптация към промяната
Постепенно настройте режима си
Най-добре е да започнете подготовката няколко дни по-рано. Лягайте и ставайте по 10–15 минути по-рано всяка вечер, така че тялото да свикне постепенно с новия ритъм. Това ще помогне на вътрешния ви биологичен часовник да се настрои без рязък шок.
Използвайте естествената светлина
Сутрешната светлина е най-силният регулатор на циркадните ритми. Отворете завесите веднага след събуждане или излезте на кратка разходка на дневна светлина. Така ще сигнализирате на организма, че е време за активност. Вечер избягвайте силно осветление и екраните на електронните устройства поне час преди лягане.
Хранете се и спортувайте по едно и също време
Стабилният дневен режим помага на тялото по-лесно да се ориентира във времето. Опитайте се да не измествате часовете на храненията и тренировките. Умерената физическа активност, особено на открито, ще подобри настроението и ще облекчи чувството на умора, което често съпровожда смяната на времето.
Внимавайте с кафето и алкохола
Кофеинът и алкохолът могат да нарушат качеството на съня. Ограничете ги в следобедните и вечерните часове, особено в първите дни след смяната на времето. Вместо това заложете на билков чай или топло мляко преди сън.
Подгответе психиката си
Кратките и по-тъмни дни могат да доведат до понижено настроение и липса на енергия. Опитайте се да включвате в ежедневието си занимания, които ви носят удоволствие - срещи с приятели, хобита или кратки разходки през деня. Ако усещате продължителна умора или раздразнителност, не се колебайте да потърсите съвет от специалист.
Създайте си "вечерен ритуал“
Преди сън се отпуснете с топъл душ, тиха музика или книга. Така мозъкът ще получи сигнал, че е време за почивка, и ще заспите по-лесно. Избягвайте гледането на телевизия или работа на компютър в леглото, пише Ladyzone.
