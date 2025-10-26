ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
6 съвета за бърза адаптация към новото време
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:14Коментари (0)314
©
В края на октомври стрелките на часовниците се връщат с един час назад и официално преминаваме към зимно часово време. Макар това да ни носи допълнителен час сън, промяната често влияе на нашето настроение, концентрация и биологичен ритъм.

Ето 6 ценни съвета за бърза и лесна адаптация към промяната

Постепенно настройте режима си

Най-добре е да започнете подготовката няколко дни по-рано. Лягайте и ставайте по 10–15 минути по-рано всяка вечер, така че тялото да свикне постепенно с новия ритъм. Това ще помогне на вътрешния ви биологичен часовник да се настрои без рязък шок.

 

Използвайте естествената светлина

Сутрешната светлина е най-силният регулатор на циркадните ритми. Отворете завесите веднага след събуждане или излезте на кратка разходка на дневна светлина. Така ще сигнализирате на организма, че е време за активност. Вечер избягвайте силно осветление и екраните на електронните устройства поне час преди лягане.

Хранете се и спортувайте по едно и също време

Стабилният дневен режим помага на тялото по-лесно да се ориентира във времето. Опитайте се да не измествате часовете на храненията и тренировките. Умерената физическа активност, особено на открито, ще подобри настроението и ще облекчи чувството на умора, което често съпровожда смяната на времето.

Внимавайте с кафето и алкохола

Кофеинът и алкохолът могат да нарушат качеството на съня. Ограничете ги в следобедните и вечерните часове, особено в първите дни след смяната на времето. Вместо това заложете на билков чай или топло мляко преди сън.

Подгответе психиката си

Кратките и по-тъмни дни могат да доведат до понижено настроение и липса на енергия. Опитайте се да включвате в ежедневието си занимания, които ви носят удоволствие - срещи с приятели, хобита или кратки разходки през деня. Ако усещате продължителна умора или раздразнителност, не се колебайте да потърсите съвет от специалист.

Създайте си "вечерен ритуал“

Преди сън се отпуснете с топъл душ, тиха музика или книга. Така мозъкът ще получи сигнал, че е време за почивка, и ще заспите по-лесно. Избягвайте гледането на телевизия или работа на компютър в леглото, пише Ladyzone.


Още по темата: общо новини по темата: 1946
26.10.2025 Показаха се заедно публично
26.10.2025 Мегаскандал и развод по холивудски, нос съдбата отново ги събра
26.10.2025 Тя е изключила системите на дъщерята на Елвис заради голямата застраховка
26.10.2025 Христо Стоичков излиза на концерт
26.10.2025 След раздяла и едно дете те отново са заедно
26.10.2025 Писна й, слиза от сцената
предишна страница [ 1/325 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Христо Стоичков излиза на концерт
12:08 / 26.10.2025
Ирина Тенчева: Аз обикнах Иван в най-отвратителния му период, в д...
09:55 / 26.10.2025
Сашка Васева: Бях гола, нахална и млада. Идваха на тълпи - бях ат...
10:24 / 26.10.2025
Родопското одеало – символ или практичност?
09:59 / 26.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Четири зодии днес ще почувстват Божествено напомняне
07:28 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
12:15 / 24.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
Презастрояването на Пловдив
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: