50 години брак въпреки неговата изневяра, която стана известна в цял свят
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:10Коментари (0)1221
©
Бил и Хилари Клинтън отбелязаха 50 години от момента, в който застават пред олтара. На 11 октомври, 2025 г. бившият президент на САЩ и бившата сенатор от Ню Йорк отпразнуваха своя златен юбилей, споделяйки сърдечни спомени от половинвековния си живот заедно.

По случая Хилари публикува в социалните си мрежи поредица от снимки, препращащи към младите им години.

Към любопитните кадри Хилари остави и мили думи – в знак на обич към дългогодишния си партньор. Отбелязвайки, че са изминали толкова години, тя споделя, че някога изобщо не е имала представа как ще се развие животът им. "Но едно нещо знаех със сигурност тогава - че искам да премина с теб през всички възходи и спадове. Честита годишнина, скъпи Бил.“

От своя страната бившият президент побърза да добави също думи на любов и размисъл за брачния живот. "В продължение на 50 години ме караш да мисля, да се смея и да раста,“ написа той. "Толкова съм благодарен за теб и за живота, който изградихме заедно. Честита годишнина, Хилари.“

Двойката посрещна единственото си дете, Челси, на 27 февруари, 1980 г. Израснала под постоянен обществен надзор, момичето успява да изгради собствена кариера, фокусирана върху писане и грижа за общественото здраве.

Омъжена е за инвестиционния банкер Марк Мезвински от 2010 г. и е майка на три деца, което прави Бил и Хилари изключително горди баба и дядо.

Изпитанията през годините

Бил и Хилари преминават през редица предизвикателства през годините, сред които и широко огласения скандал с Моника Люински в края на 90-те. Разкритието за връзката им разтърси нацията и доведе до импийчмънта на Бил Клинтън.

Бившият президент беше обвинен в лъжесвидетелстване, злоупотреба с власт и възпрепятстване на правосъдието, но в крайна сметка бе оправдан. И въпреки че скандалът урони имиджа му на отдаден съпруг и баща, Хилари остана до него.

След като Бил напуска Белия дом, Хилари започва собствена политическа кариера и е избрана за сенатор от Ню Йорк през 2000 г. Изиграва важна роля в осигуряването на средства за възстановяването на Ню Йорк след атаките от 11 септември и в подкрепата на жертвите на тероризма.

Впослесдствие Хилари служи като държавен секретар на САЩ – в периода 2009-2013 г., а след кандидатурата си за президент през 2016 г. се доближава повече от всяка друга жена до момента до поста президент на Съединените щати, пише Ladyzone.


