46 операции и много болка, но тя не спира да е благодарна
Моделът Кристин Илиева споделя за своя дълъг път на възстановяване и промяна, седем години след тежката катастрофа, която разделя живота й на "преди“ и "след“. За нея 12 март е по-голям празник от рождения й ден, защото именно този ден бележи прераждането й. 

Въпреки че е преминала през 46 операции до момента, Кристин приема този ужасяващ брой просто като статистика. Последната е била само преди дни.  

 

"Колкото и лудо да звучи, благодарна съм, че такова нещо ми се случи. Аз го приемам с този позитивизъм и мога да кажа, че съм благодарна, защото именно заради тази случка... аз съм човекът, който съм в момента, и всеки изминал ден се заобичам все повече и повече“, споделя тя в ефира на "Преди обед“ по bTV.

Моделът споделя, че е абсурдно и изключително трудно човек да минава през толкова много пълни упойки и операции. Дори в най-тежките моменти обаче тя се опитва да запази чувството си за хумор. Преди всяка упойка, когато лекарите я карат да брои от 10 наобратно, тя си мисли: "Сега на кое ли число ще заспа?“.

Въпреки привидното си спокойствие, тя призна, че с всяка следваща операция страхът расте и често има сълзи в очите си. Затова й е важно до нея да има близък човек, когото да знае, че я очаква, защото това я успокоява психически.

За приятелството и самотата

Според Кристин инцидентът е пресял приятелите й. Тя е благодарна за хората, които са останали до нея, както и за новите, които е срещнала през последните години.

"Приятелите са едно от най-ценните неща, както е семейството“, споделя тя.

Моделът Кристин е категорична, че в момента е сама, но щастлива. Тя вярва, че преди да бъде във връзка, човек трябва да е "пълноценен сам със себе си", да се обича и приема. Тя сама отваря темата за силните жени и партньорството.

"Ако е един истински здраво стъпил мъж на земята... няма да го е страх. Напротив, той ще слага жената на пиедестал, той ще се вълнува от тази жена. Тя ще го кара да се чувства още по-силен“, казва тя.

Един от най-силните моменти за Кристин е, когато снима за корицата на списание EVA, където позира със своите белези, шина и патерица. Дамата признава, че това е било нейна мечта още от 16-годишна, но снимките първоначално били планирани само за вътрешните страници. След като редакторите виждат кадрите, решават да я сложат на корица. За нея това е преломен момент, тъй като за първи път показва белезите си на външни хора, извън семейството и най-близките.

Смелата й постъпка е продължена и с благотворителна изложба, където застава пред обектива, за да покаже, че хората трябва да се обичат и приемат такива, каквито са, независимо какво се е случило с телата им. Тя е категорична, че е срещала и негативни коментари от "празни души“, които я нараняват, но се опитва да не им обръща внимание.

Карма и мечтата за семейство

За Кристин катастрофата е имала кармичен смисъл. Тя вярва, че това й се е случило, за да може да поеме кармата на своите бъдещи деца и да ги предпази.


