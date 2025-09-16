ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|4 дни до идването му в България
В деня на събитието за вход ще има 24 от гейтовете на стадиона, като значение според билета за влизане няма да има. Вратите за концерта ще отворят точно в 17:00 със специален диджей сет DJ Dian Solo и DJ Doncho.
Преди излизането на Иглесиас публиката ще може да чуе от една от най-ярките нови български групи "Молец". Заедно с дуото на сцената ще се включат и специални гости, както и професионални танцьори. С този специално подготвен концертен сет, "Молец" затвърждават позицията си на едно от най-интересните явления на съвременната българска сцена – те са най-награждаваната група за една година в историята на наградите на БГ Радио и определено доказват амбициите си да излязат отвъд границите на страната.
Билети за събитието все още могат да бъдат закупени в мрежата на TicketStation.bg, а всички, които не са успели да се сдобият с билет предварително, ще могат да го направят и на място – от касата пред стадион "Васил Левски“. Касата ще работи в петък (19 септември) от 13:00 до 20:00 ч. и в деня на концерта, събота (20 септември), от 10:00 до 21:30 ч.
Следете всички новини около събитието на festteam.bg, в социалните мрежи и на официалното Facebook събитие на концерта. Очаква ни вечер, изпълнена с музика, страст и вдъхновение – среща между световни и локални звезди, която обещава да бъде незабравима.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1293
|предишна страница [ 1/216 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
По случай своя 30-годишен юбилей А1 раздава 333 предметни награди...
11:04 / 16.09.2025
Захари Бахаров излиза от затвора
10:06 / 16.09.2025
Съседка на Мерилин Монро: Чакаха момента, в който да нанесат удар...
09:42 / 16.09.2025
Днес става на 83, от 34 години не живее в България, но зрителите ...
08:36 / 16.09.2025
Петя Дикова: Още помня как те водех за малката ръчичка до прага н...
22:46 / 15.09.2025
Кралят идва в България след 118 часа
21:46 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS