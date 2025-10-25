ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
Роден е в София, България. Баща му е Никола Пенев, журналист от вестник "Земеделско знаме“.
Средното си образование завършва в 8-о СОУ "Васил Левски“. От 1982 г. е магистър по актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Николай Люцканов с асистент Маргарита Младенова, ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“.
От 1985 до 1992 г. е в състава на Младежки театър "Николай Бинев“ в София. След това е в трупата на Народен театър "Иван Вазов“. От 2003 г. играе в състава на Малък градски театър "Зад канала“. Той изпълнява ролята на Плужека във филма "Дзифт“ от 2008 г.
Участва в постановките на Театър 199: "Живот х 3“, "Приятнострашно“, "Кралицата майка“ и "Дуети“. Поставя спектакъла "Class“ от Чарлс Еверед, с участието на Юлиян Вергов и Мила Люцканова, с който се дипломира като режисьор.
Пенев играе в "Жана“ и "Идиот 2012“ в Народен театър "Иван Вазов“, "Скъперникът“ и "Човекът, който искаше“ в Малък градски театър зад Канала, "Чайка“ в Театър Азарян, и "Семеен албум“ в Младежкия театър. Също така режисира "Дакота“ в Сатиричен театър "Алеко Константинов“. През май 2017 г. замества Захари Бахаров в ролята на Серж в "Арт“ в Сатиричния театър.
През 2019 г. играе главна роля в пълнометражния игрален филм на режисьора на Димитър Радев – "Рая на Данте“, където си партнира с актрисата Радина Боршош. Играе и в "Откраднат живот".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1926
|
|предишна страница [ 1/321 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Проф. Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъ...
12:10 / 25.10.2025
Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
08:59 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Минаваме към общоприетото астрономическо време, може да е за посл...
08:37 / 25.10.2025
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:44 / 24.10.2025
От утре 3 зодии ги очаква голям финансов успех
22:45 / 24.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS