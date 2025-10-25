24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев

© Владимир Николов Пенев (роден на 24 октомври 1958 г.) е български актьор, изпълняващ роли в киното, телевизията и театъра. През 2013 г. става министър на културата в служебното правителство на Марин Райков.



Роден е в София, България. Баща му е Никола Пенев, журналист от вестник "Земеделско знаме“.



Средното си образование завършва в 8-о СОУ "Васил Левски“. От 1982 г. е магистър по актьорско майсторство за драматичен театър в класа на проф. Николай Люцканов с асистент Маргарита Младенова, ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“.



От 1985 до 1992 г. е в състава на Младежки театър "Николай Бинев“ в София. След това е в трупата на Народен театър "Иван Вазов“. От 2003 г. играе в състава на Малък градски театър "Зад канала“. Той изпълнява ролята на Плужека във филма "Дзифт“ от 2008 г.



Участва в постановките на Театър 199: "Живот х 3“, "Приятнострашно“, "Кралицата майка“ и "Дуети“. Поставя спектакъла "Class“ от Чарлс Еверед, с участието на Юлиян Вергов и Мила Люцканова, с който се дипломира като режисьор.



Пенев играе в "Жана“ и "Идиот 2012“ в Народен театър "Иван Вазов“, "Скъперникът“ и "Човекът, който искаше“ в Малък градски театър зад Канала, "Чайка“ в Театър Азарян, и "Семеен албум“ в Младежкия театър. Също така режисира "Дакота“ в Сатиричен театър "Алеко Константинов“. През май 2017 г. замества Захари Бахаров в ролята на Серж в "Арт“ в Сатиричния театър.



През 2019 г. играе главна роля в пълнометражния игрален филм на режисьора на Димитър Радев – "Рая на Данте“, където си партнира с актрисата Радина Боршош. Играе и в "Откраднат живот".